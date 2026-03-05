Çocuklar ile protokol iftar sofrasında buluştu

Bartın'ın Ulus ilçesinde oruç tutan çocuklar ve ilçe protokolü, Kızılay tarafından düzenlenen iftar sofrasında buluştu.

Türk Kızılayı Bartın Şubesi tarafından Ulus ilçesindeki bir otelde, oruç tutan çocuklar için iftar programı düzenlendi. İftara Kaymakam Fırat Kadiroğlu, eşi Ebru Kadiroğlu, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, eşi Remziye Uzun, Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, ilçe protokolü ve çocuklar ile aileleri de katıldı. Çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilenen Kaymakam Kadiroğlu, öğrencilere eğitim hayatlarında gayretli olmaları, büyük hedefler belirlemeleri ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Çocuklara çocuklara çeşitli hediyelerde veren Kaymakam Kadiroğlu, konuşmasında ise Ramazan ayının müstesna gününde düzenlenen bu anlamlı programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Uzun ise, programda haylazlık yapan ve ağlayan bir çocuğu ise Ulus Çınarspor atkısı vererek sakinleştirdi. Uzun, programa katılan tüm çocuklara atkı hediye etti.

Yapılan duaların ardından iftar edilirken, program dağıtılan hediyeler ve günün anısına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi. - BARTIN