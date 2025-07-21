Bartın Plajlarında Hafta Sonu Yoğunluğu

Bartın'da plajlarda hafta sonu yoğunluk yaşandı. İl genelindeki plajlar ve turistik yerler, hafta sonu il nüfusu kadar ziyaretçiyi ağırladı.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Karadeniz'in kendine has ili Bartın, hem il dışından hem de farklı ülkelerden ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Hafta sonu hava sıcaklığının artması ile beraber nem oranının yüzde 99'a kadar çıkmasıyla Bartın halkı ferahlamak için deniz kenarlarına akın etti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tatil yapmak isteyen gençler de sahil kenarlarına inerek denizin keyfini çıkardı.

Bartın'da doğa harikası İnkumu, Güzelcehisar, Mugada, Bozköy, Çakraz, Amasra, Hatipler, Kızılkum, Akkonak, Göçkün, Deliklişile, Çambu, Tarlaağzı, Kurucaşile, Tekkeönü, Kapısuyu plajları insanların akınıa uğradı. Hafta sonunda denize giren binlerce kişi, berrak ve serin Karadeniz sularında yüzmenin ve güneşin keyfini çıkardı. Bölgeye il dışından gelen misafirler ve yurt dışından gelen gurbetçiler Güzelcehisar Lav Sütunları, tarihi Kemere Köprüsü, Demirciler Çarşısı ve Tavşan Adası'nın bulunduğu Amasra'yı gezme fırsatı da buldu. Bartın'daki plajlara 2 günlük hafta sonu tatilinde yaklaşık 60 bin araç girişi olurken, plaj ve turistik yerleri ise yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti.

İnkumu ve Güzelcehisar yolu trafiğe kapatıldı

Misafirlerin en çok ilgi gösterdiği yerler arasındaki İnkumu ve Güzelcehisar tatil köylerine giden yollarda hafta sonunda uzun kuyruklar oluştu. Her iki köy de plaja yüzmeye gelen insanların ilgisi nedeniyle araçlarla doldu taştı. Araç park edecek yer kalmaması nedeniyle İnkumu girişinde yol araçların geçişine kapatıldı. Sürücülerin bir kısmı başka plaj ve yollara yönlendirilirken, bazıları ise geri dönmek zorunda kaldı. - BARTIN