Bartın Ulus'ta odunlukta başlayan yangın 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Bartın Ulus'ta odunlukta başlayan yangın 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi

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Bartın Ulus\'ta odunlukta başlayan yangın 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi
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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde, sabah saatlerinde 2 katlı bir evin odunluğunda çıkan yangın kısa sürede binanın tamamına yayıldı. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatte söndürdü; betonarme ev kullanılamaz hale gelirken yangının nedeni için soruşturma başlatıldı.

Bartın'da 2 katlı ev yandı

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyü Emirtaş Mahallesi'nde, sabah saatlerinde Hasan Uzunçelebi'ye ait 2 katlı evin odunluğunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Uzunçelebi, itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte söndürdü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
İtfaiyeBartınGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bartın Ulus'ta odunlukta başlayan yangın 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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