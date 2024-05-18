Başakşehir Belediyesi Gençlere Yatırım Yapıyor - Son Dakika
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Başakşehir Belediyesi Gençlere Yatırım Yapıyor

Başakşehir Belediyesi Gençlere Yatırım Yapıyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında gençlere yönelik hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı. Başkan Kartoğlu, gençlik yatırımlarına her geçen gün yenilerini eklediklerini belirterek, gençlerin eğitimden teknolojiye, sosyal aktivitelerden sportif faaliyetlere kadar her alanda desteklendiklerini söyledi.

18.05.2024 09:35
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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında gençlere yönelik hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı. "Genç olsun, güç olsun" diye gençlik yatırımlarına her geçen gün yenilerini eklediklerini belirten Başkan Kartoğlu, "Eğitimden teknolojiye, sosyal aktivitelerden sportif faaliyetlere kadar gençlerimizin yanındayız" dedi.

Başakşehir Belediyesi, gençlik yatırımlarıyla, ilçe gençliğini geleceğe hazırlıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, 15 - 21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında gençliğe yönelik yatırımlarını anlattı. Gençleri, bu yatırımlardan istifade etmeye çağırdı.

365 gün gençlerin yanında

Teknolojinin artık hayatın merkezinde olduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, "Girişimcilik, bilişim teknolojileri, kişisel gelişim, tasarım, mekatronik ve akıllı şehirciliğin de aralarında bulunduğu onlarca alanda eğitim veriyoruz. 365 gün açık olan Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'mizde gençler gönüllerince vakit geçiriyor. Gençlerimizi motive etmek ve geleceğe hazırlamak için yarışmalar düzenliyor, robot teknolojisi, yapay zeka alanlarında da eğitimler veriyoruz. Bu zamana kadar yüz binlerce gencimize de ulaştık. BASE Espor Merkezi, Yeni Medya Akademi bünyesindeki YouTube ve Radyo Akademi'nin de yer aldığı 14 yıldızlı akademilerimiz ve Radyo Başakşehir ile yaşayan bir mekan hazırladık" şeklinde konuştu.

"Eğitim, spor, izcilik ve daha fazlası"

Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için birçok eğitim ve akademiyi de hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, "Gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak Genç Kariyer Günleri'nden Mesleğe İlk Adım projelerinin de yer aldığı çok sayıda eğitimlerimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra İstanbul genelinde 167 bin gencimize ulaştığımız İstanbul Gençlik Oyunları, Şamlar Tabiat Parkı'ndaki İzcilik Kampı, Enez Gençlik Kampı'nda gençlerimiz hem eğleniyor, hem öğreniyor. Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Parkı'mız, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Yaşam Parkı'mızın da yer aldığı birçok kültür yaşam merkezi ve gençlik merkezlerimizde yabancı dil eğitiminden tiyatroya, etütlerden müzik eğitimlerine kadar her alanda gençlerimizin yanındayız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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