Başakşehir Belediyesi'nden engellilere EKPSS kursu - Son Dakika
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Başakşehir Belediyesi'nden engellilere EKPSS kursu

22.04.2022 22:18
Başakşehir Belediyesi'nden engellilere EKPSS kursu

Başakşehir Belediyesi, 24 Nisan'da yapılacak EKPSS için 17 engelsiz memur adayına özel eğitim verdi.

Başakşehir Belediyesi, 24 Nisan'da yapılacak EKPSS için 17 engelsiz memur adayına özel eğitim verdi. 2 ay boyunca haftanın 4 günü Altınşehir Bilgievi'nde eğitim alan adayla, uzman eğitmenler eşliğinde sınava hazırlandı.

Başakşehir Belediyesi'nin engelli memur adayları için Altınşehir Bilgievi'nde verdiği kurs tamamladı. Kursiyerlere 24 Nisan'daki Engelli Kamu Personeli Sınavı için gerekli kitap, deneme sınavı ve kırtasiye malzemesi de Başakşehir Belediyesi tarafından verildi.

"Verimli bir eğitim dönemi geçirdik"

Memur adayları kurs günlerinde Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) ekipleri tarafından evlerinden özel asansörlü araçla alındı ve kurs bitiminde tekrar evlerine bırakıldı. 2 Şubat - 22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen kursa katılan Atakan Acartürk, "Çok verimli bir eğitim dönemi geçirdik. Uzman eğitmen kadrosu eşliğinde sınava hazırlandık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kursa katıldı, öğretmen oldu

Geçen yılki kursa katılan ve sınavı kazanarak memur olmaya hak kazanan Serkan Karasakal, sınav öncesinde memur adaylarına moral desteği verdi. Sınavda tüm adaylara başarılar diyen Karasakal, "Başakşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kurs programına geçen yıl katılım sağladık. Kursun ardından girdiğim EKPSS sınavını kazanarak Küçükçekmece'de felsefe öğretmeni olarak görev yapmaya başladım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başakşehir Belediyesi'nden engellilere EKPSS kursu - Son Dakika


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