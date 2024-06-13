Başakşehir Belediyesi Yaz Aylarında Sivrisinek ve Vektörlere Karşı İlaçlama Yapıyor

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Başakşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek ve vektörlere karşı ilçe genelinde aralıksız ilaçlama yapıyor. Teknolojinin şehri Başakşehir'de tüm yeni gelişmelerden de faydalanan Başakşehir Belediyesi doğaya ve canlılara zarar vermeyen ürünler kullanılıyor.

Başakşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek ve haşeratlarla mücadele için saha çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. İlçe sakinlerinin huzurlu ve rahat bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla belediye ekipleri, hem gündüz hem de gece ilaçlama yapıyor. Bu çalışmalar, Başakşehirlilerin özellikle sıcak yaz akşamlarında rahat nefes almasını sağlıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve karasineklere karşı park ve bahçelerden su kanallarına, rögarlardan derelere kadar vektörlerin üreme alanlarını sürekli olarak denetim altında tutuyor.

Tam saha mücadele

Belediye ekipleri, ilçe genelinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı özellikle Sazlıdere'de amfibik araçla ilaçlama çalışmasını sürdürüyor. Başakşehir'deki tüm mahallelerde de düzenli olarak ilaçlama çalışması yapılıyor. Aralıksız süren çalışmalarda doğaya ve canlılara zarar vermeyen ürünler kullanılıyor. - İSTANBUL