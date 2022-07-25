Başakşehir bir camiye daha kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir bir camiye daha kavuşuyor

25.07.2022 11:47
Başakşehir bir camiye daha kavuşuyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 2. Kısım'da yapımına başlanan Hoşdere Camii'nin şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 2. Kısım'da yapımına başlanan Hoşdere Camii'nin şantiye sahasında incelemelerde bulundu. Hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen caminin yapımına vesile olduklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, camilerin birlik ve beraberliğin teminatı olduğunu söyledi.

Başakşehir'de ilçedeki camilere bir yenisi daha ekleniyor. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle yapımına başlanan Hoşdere Camii'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, şantiye sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

"Camiler birlik ve beraberliğin teminatıdır"

Camilerin birlik ve beraberliğin pekiştiği mekanlardan olduğunu vurgulayan Başkan Kartoğlu, "Camilerimiz birlik ve beraberliğin teminatı, toplumsal hayatın temelidir. Okunan hutbeler ve yapılan vaazlar her yaştan insana dini bilgiler öğretir. Kalplere Allah, Peygamber, vatan ve millet sevgisi yerleştirir" dedi.

"Açılışını komşularımızla yapacağız"

Hoşdere Camii'nin 3 kat üzerine inşa edileceğini belirten Başkan Kartoğlu, "Yüzlerce kişi aynı anda namazlarını kılabilecek. Cami bahçesinde şadırvanımız bulunacak, minare yüksekliğimiz ise 25 metre olacak. En kısa süre içerisinde camimizin inşaatını tamamlayarak ibadete açacağız. Açılışını da komşularımızla birlikte yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Başkan Kartoğlu, Hoşdere Camii inşaatında incelemelerde bulundu Başkan Kartoğlu, Hoşdere Camii inşaatında incelemelerde bulundu
Kaynak: İHA

Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir, Başakşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başakşehir bir camiye daha kavuşuyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
11:33 "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede
11:33 Kurtlar Vadisi'nin aşiret düğünü versiyonu ilgi çekti! Operasyon müziğiyle salona girdiler
11:27 Otomotiv Sanayii Derneği'nden ÖTV açıklaması! İndirim gelecek mi?
11:12 Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor
11:11 ABD'de dehşete düşüren saldırı! Denizden fırlayan 100 kiloluk yelken balığı yaşlı kadını cinsel organından vurdu
11:04 Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı
10:59 Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 11:54:33. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir bir camiye daha kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement