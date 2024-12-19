Başakşehir'de 11. İnovasyon Yarışması'nda Yenilikçi Fikirler Ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başakşehir'de 11. İnovasyon Yarışması'nda Yenilikçi Fikirler Ödüllendirildi

Başakşehir\'de 11. İnovasyon Yarışması\'nda Yenilikçi Fikirler Ödüllendirildi

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nda, toplamda 1 milyon lira ödül dağıtıldı. Ortaokul, lise, üniversite ve akademisyen kategorilerinde 1150 proje arasından finale kalan 12 yenilikçi fikir tanıtıldı.

19.12.2024 13:23  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nda teknolojiye yön verecek yenilikçi fikirler ödüllerine kavuştu.

Teknoloji ve inovasyonun şehri Başakşehir'de yenilikçi projeler 11'inci kez yarıştı. Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Kültür Merkezinde düzenlenen 11'inci Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'na katılım yoğun oldu. Ödül töreninde, 4 kategoride Ortaokul, Lise, Üniversite, Öğretmen - Akademisyen ile 1150 proje arasından finale kalan 12 yenilikçi fikir tanıtıldı. Yarışmaya katılan kişilere toplamda 1 milyon lira ödül verildi. Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda yarışmacı katıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu " 11 yıldır devam ediyor. Yüzlerce gencimiz katıldı. Ödülleri takdim ettik. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye genelinde TÜBİTAK, Teknoloji Bakanlığı, T3 vakfı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye genelinde 522 gençlik merkezinin 100 üzerinde dene yap atölyesi var. Bu atölyelerde çocuklarımızı robotik kodlama, endüstriyel tasarım ve TEKNOFEST hazırlıyoruz" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu " Türkiye inovasyon teknoloji living kuruluşunda aynı zaman da 11'inci yılını burada kutlamış olduk. Living Lab ile başlayan bu serüven bugün tekrarlandı. Yaklaşık bin 150 projemiz yarıştı. Ülkemizin çeşitli ilçelerinden gençlerimiz ortaokul, lise, üniversite ve akademi kategorisinde yarıştılar, ödüllerini takdim ettik. Yaklaşık 1 milyonluk ödül dağıtıldı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Başakşehir, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başakşehir'de 11. İnovasyon Yarışması'nda Yenilikçi Fikirler Ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 03:24:55. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'de 11. İnovasyon Yarışması'nda Yenilikçi Fikirler Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.