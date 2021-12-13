Başakşehir'de gençler şampiyonluk için yarışıyor - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nda yarışmalar tüm heyecanıyla sürüyor. Başakşehirli kız öğrenciler arasındaki ortaokullar arası canlı langırt ve liseler arası balon futbolu turnuvaları nefes kesen mücadelelere sahne oluyor.

Başakşehir Belediyesi tarafından başlatılan Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları, heyecan ve mücadele dolu yarışmalarla devam ediyor. 100 bin gence ulaşma parolasıyla başlayan organizasyonda Başakşehirli öğrenciler, İstanbul finallerinde ilçeyi temsil etmek için kıyasıya yarışıyor.

Canlı langırt ve balon futbolunda heyecan başladı

İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında Başakşehir'deki ortaokullar arası kız canlı langırt ve liseler arası kız balon futbolu turnuvaları başladı. Ortaokul öğrencileri, Şahintepe Spor Parkı'nda kurulan canlı langırt alanlarında becerilerini gösterdi. Şehit Erdem Özçelik Stadı'nda düzenlenen liseler arası balon futbolu turnuvasında ise kız öğrenciler karşı karşıya geldi. - İSTANBUL