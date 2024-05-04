Başakşehir'de Modern Birleşmiş Millet Konferansı Başladı - Son Dakika
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Başakşehir'de Modern Birleşmiş Millet Konferansı Başladı

Başakşehir\'de Modern Birleşmiş Millet Konferansı Başladı

Başakşehir'de Akif İnan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde düzenlenen Modern Birleşmiş Millet Konferansı başladı. 25 farklı okuldan 150 öğrenci, dünya sorunlarını masaya yatırarak çözüm önerileri sunacak.

04.05.2024 14:23  Güncelleme: 14:29
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Başakşehir'de Akif İnan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde gençliğin dünya sorunlarına çözüm önerileri sunacağı, Modern Birleşmiş Millet Konferansı'nın açılışı yapıldı. 7 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan Modern Birleşmiş Millet Konferansı'nda 25 farklı okuldan 150 öğrenci, dünya sorunlarını masaya yatırarak çözüm önerileri sunacak.

Başakşehir'de Akif İnan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde, gençliğin dünya sorunlarına çözüm önerileri sunacağı "Modern Birleşmiş Millet Konferansı" başladı. Dünyanın dört bir yanındaki lise ve üniversitelerde faaliyet gösteren bir konsept olan Modern Birleşmiş Millet Konferansı'nda katılımcı öğrenciler, danışman öğretmenler eşliğinde Birleşmiş Milletler Delegesi rolünü üstlenerek, uluslararası alandaki problemleri deneyimleme imkanına sahip olacak.

25 farklı okuldan 150 öğrenci

Modern Birleşmiş Millet Konferansı'nın açılışı Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat'ta gençlerin katılımıyla yapıldı. 7 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan konferansta 25 farklı okuldan 150 öğrenci katılım sağlayacak. INANMUN '24 ismiyle düzenlenen ve bu yılın teması olarak "Mükemmelin Sınırlarını Zorlamak" olarak belirlenen konferansta gençler dünya sorunlarını masaya yatırarak çözüm önerileri üretecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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