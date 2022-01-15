Başakşehir Müzik Akademisi'nden konservatuvara - Son Dakika

Başakşehir Müzik Akademisi'nden konservatuvara

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, gençleri hayalleriyle buluşturmaya devam ediyor. Notalara gönül veren lise öğrencilerine tam donanımlı müzik eğitimi verdiklerini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir Müzik Akademisi'nde eğitim alan 29 gencimiz, hayallerini süsleyen konservatuvarları kazandı" dedi.

Başakşehir Belediyesi, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen gençlere her alanda destek olmaya devam ediyor. Gençlerin gelişimine katkı sağlamak için 2016 yılında kapılarını açan Başakşehir Müzik Akademisi'nde, her yıl 200 gence güzel sanatlar lisesi seviyesinde eğitim veriliyor.

"29 gencimiz konservatuvarı kazandı"

Notalara gönül veren Başakşehirli gençlere müzik eğitimi verdiklerini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ney, bağlama, piyano ve şan derslerinin de aralarında bulunduğu toplam 14 branşta eğitim veriyoruz. 5 yılda, bin gencimize eğitim verdik. Güzel sanatlar lisesi seviyesinde eğitim verdiğimiz gençlerimiz, konservatuvarların yetenek ve mülakatlar sınavlarına tam donanımlı olarak hazırlanıyor. Aldıkları özel eğitimler sayesinde son üç yılda 29 gencimiz, hayallerini süsleyen konservatuvarları kazandı" dedi.

"Hem eğitim veriyor hem istihdam ediyoruz"

Başakşehir Müzik Akademisi'nde eğitim alan gençlere iş imkanı da sunduklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Akademide eğitim alan ve konservatuvarı kazanan gençlerimizi, akademimizde ya da bilgievlerimizde stajyer eğitmen olarak istihdam da ediyoruz. Bu sayede gençlerimiz özgüven sahibi oluyor ve hedeflerine emin adımlarla yürüyor" diye konuştu.

Başkan Kartoğlu, orkestra ile şarkı söyledi

Başkan Kartoğlu, akademide eğitim alan gençler ve eğitmenlerin yer aldığı, Başakşehir Müzik Akademisi Koordinatörü Muhammed Yıldırır'ın şefliğindeki orkestra eşliğinde bir de şarkı söyledi. Teoman Alpay'ın "Nasıl Geçti Habersiz" adlı unutulmaz eserini seslendiren Başkan Kartoğlu, gençleri Başakşehir Müzik Akademisi Orkestrası'nın bir parçası olmaya davet etti.