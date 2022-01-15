Üye Girişi
Başakşehir Müzik Akademisi'nden konservatuvara - Son Dakika

Başakşehir Müzik Akademisi'nden konservatuvara

15.01.2022 12:22

Başakşehir Müzik Akademisi'nden konservatuvara Başakşehir Belediyesi, gençleri hayalleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Başakşehir Müzik Akademisi'nden konservatuvara

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, gençleri hayalleriyle buluşturmaya devam ediyor. Notalara gönül veren lise öğrencilerine tam donanımlı müzik eğitimi verdiklerini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir Müzik Akademisi'nde eğitim alan 29 gencimiz, hayallerini süsleyen konservatuvarları kazandı" dedi.

Başakşehir Belediyesi, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen gençlere her alanda destek olmaya devam ediyor. Gençlerin gelişimine katkı sağlamak için 2016 yılında kapılarını açan Başakşehir Müzik Akademisi'nde, her yıl 200 gence güzel sanatlar lisesi seviyesinde eğitim veriliyor.

"29 gencimiz konservatuvarı kazandı"

Notalara gönül veren Başakşehirli gençlere müzik eğitimi verdiklerini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ney, bağlama, piyano ve şan derslerinin de aralarında bulunduğu toplam 14 branşta eğitim veriyoruz. 5 yılda, bin gencimize eğitim verdik. Güzel sanatlar lisesi seviyesinde eğitim verdiğimiz gençlerimiz, konservatuvarların yetenek ve mülakatlar sınavlarına tam donanımlı olarak hazırlanıyor. Aldıkları özel eğitimler sayesinde son üç yılda 29 gencimiz, hayallerini süsleyen konservatuvarları kazandı" dedi.

"Hem eğitim veriyor hem istihdam ediyoruz"

Başakşehir Müzik Akademisi'nde eğitim alan gençlere iş imkanı da sunduklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Akademide eğitim alan ve konservatuvarı kazanan gençlerimizi, akademimizde ya da bilgievlerimizde stajyer eğitmen olarak istihdam da ediyoruz. Bu sayede gençlerimiz özgüven sahibi oluyor ve hedeflerine emin adımlarla yürüyor" diye konuştu.

Başkan Kartoğlu, orkestra ile şarkı söyledi

Başkan Kartoğlu, akademide eğitim alan gençler ve eğitmenlerin yer aldığı, Başakşehir Müzik Akademisi Koordinatörü Muhammed Yıldırır'ın şefliğindeki orkestra eşliğinde bir de şarkı söyledi. Teoman Alpay'ın "Nasıl Geçti Habersiz" adlı unutulmaz eserini seslendiren Başkan Kartoğlu, gençleri Başakşehir Müzik Akademisi Orkestrası'nın bir parçası olmaya davet etti.

Başakşehir Müzik Akademisi'nden konservatuvara
Başakşehir Müzik Akademisi'nden konservatuvara
Başakşehir Müzik Akademisi'nden konservatuvara

YORUMLAR
500

Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başakşehir Müzik Akademisi'nden konservatuvara - Son Dakika


SGK, vatandaşların doğru bilgiyi kaynağından öğrenmesi için yeni program hayata geçirdi SGK, vatandaşların doğru bilgiyi kaynağından öğrenmesi için yeni program hayata geçirdi         
12:26
Mucize eseri kurtuldu! Hurda yığınına dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı Mucize eseri kurtuldu! Hurda yığınına dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
12:12
Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı         
11:53
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü         
10:10
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06

Son Dakika Haberleri
12:24 Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü
12:10 Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"
11:57 Milli Uzay Programı'na bu yıl yalnızca 20 bin TL ödenek ayrıldı
11:52 Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı
11:51 Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetleri hakkında yorumlarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı
11:49 Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği esnada salonda bir ses yükseldi: Vallahi ben açım
11:49 Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz
11:23 Yusuf Yazıcı bombası patladı! Sağlık kontrolünden geçti, işte yeni takımı
11:18 Doğumdan sonra kucağına getirilen bebekteki değişim anneyi harekete geçirdi, hemen hastane yönetimine koştu
10:49 Denizin toprağını kazan bilim insanları, tesadüfen 60 milyon balığın bulunduğu yuvayı keşfetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 12:30:02. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir Müzik Akademisi'nden konservatuvara - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement