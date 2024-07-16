Başakşehirliler 15 Temmuz'da direnişin kahramanlarını andı - Son Dakika
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Başakşehirliler 15 Temmuz'da direnişin kahramanlarını andı

Başakşehirliler 15 Temmuz\'da direnişin kahramanlarını andı

Başakşehir'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde yüzlerce vatandaş bir araya gelerek hem darbe girişimini bir kez daha kınadı hem de kahraman şehitlerimizi andı.

16.07.2024 09:40  Güncelleme: 09:44
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Başakşehir'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde yüzlerce vatandaş bir araya gelerek hem darbe girişimini bir kez daha kınadı hem de kahraman şehitlerimizi andı. Anma törenine katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bu destansı direniş dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazıldı." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde Başakşehir'deki anma etkinlikleri, halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Program öncesi Başakşehirli gençler 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların anısına Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu'ndan 15 Temmuz Anıtı'na kadar yürüyüş yaptılar. Yürüyüşe katılan gençler ve vatandaşlar, 21.00 itibarıyla Sular Vadisi'ndeki 15 Temmuz Anıtı önünde bir araya geldi.

Anma töreni, şehitlerin isimlerinin okunmasıyla başladı. Programa Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, 15 Temmuz gazileri ve binlerce vatandaş katıldı. Tören'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi alandakilere canlı olarak gösterildi. Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Topluluk, birlik ve beraberlik mesajları verirken, etkinlik boyunca duygu dolu anlar yaşandı. Tören, demokrasiye olan bağlılığı pekiştirken tüm dünyaya milli iradenin gücünü gösterdi.

"Özgürlüğümüz ve irademizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırladık"

15 Temmuz 2016'da milletimizin olağanüstü çabalarla hem demokrasisine hem de devletine sahip çıktığını dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ülkemizin birlik ve beraberliğinin, demokrasimize sahip çıkma kararlılığımızın sembolü olan 15 Temmuz'un yıldönümünde sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum. Bu topraklar, tarih boyunca birçok zorluğu birlik ve beraberlik içinde aşmayı başarmıştır. Ancak 15 Temmuz 2016 FETÖ'cü hainlerin vatanımıza göz diktiği o gece, özgürlüğümüz ve irademizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırladık. O gece, tankların gölgesinde, uçakların gürültüsü altında, mermilerin hedefi olmasına rağmen; milletimiz, meydanları doldurarak demokrasisine ve devletine sahip çıktı. Bu destansı direniş, sadece Türkiye'nin değil, dünya demokrasi tarihine de altın harflerle yazıldı" ifadelerini kullandı.

"Bugün burada, bir kez daha o geceki gibi tek yürek, tek bilek olduk"

Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, "Başakşehir'imiz, o gece vatanına, bayrağına, özgürlüğüne sahip çıkan yüzlerce kahramanı bağrına bastı. Buradan, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların fedakarlıkları, bizlere daha güçlü, daha kararlı, daha cesur olma sorumluluğu yükledi. Bizler, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki, bu topraklar bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünçtür. ve biz bu ödünç aldığımız toprakları korumak, kollamak ve ileriye taşımakla yükümlüyüz. Bugün burada, bir kez daha o geceki gibi tek yürek, tek bilek olduk. Demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığımızı tüm dünyaya gösteriyoruz. Çünkü biz, bölünmez bir bütünün, büyük Türkiye'nin parçalarıyız. Gösterdiğiniz cesaret, dik duruş ve fedakarlıklar için sizlere şükranlarımı sunuyor, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Hep birlikte daha nice zaferlere yürümek dileğiyle" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, 15 Temmuz, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başakşehirliler 15 Temmuz'da direnişin kahramanlarını andı - Son Dakika

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