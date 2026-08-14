Gazeteci Nuray Başaran: "İYİ Parti FETÖ tarafından kuruldu, FETÖ finanse ediyordu" - Son Dakika
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Gazeteci Nuray Başaran: "İYİ Parti FETÖ tarafından kuruldu, FETÖ finanse ediyordu"

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Gazeteci Nuray Başaran, AKİT TV'de İYİ Parti'nin FETÖ tarafından kurulduğunu, kuruluşuna uçak dolusu para getirildiğini; Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in de FETÖ ve CIA destekli olduğunu iddia etti.

Gazeteci Nuray Başaran katıldığı bir televizyon programında, İYİ Parti'nin FETÖ tarafından kurulduğunu öne sürerek, "MHP'de barınamayacaklarını anlayanlar tıpkı bugün artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde barınamayacaklarını anlayıp Yeni Parti'ye giden o grup, İYİ Parti'yi kuruyor. İYİ Parti'nin kuruluşunda Ankara'ya bir uçak dolusu paranın nasıl geldiğine iyi bakmak lazım" dedi.

Gazeteci Nuray Başaran, AKİT TV'de katıldığı bir programda İYİ Parti'nin kuruluş sürecine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu. FETÖ soruşturmalarına ilişkin de konuşan Gazeteci Nuray Başaran, " Özgür Özel'in nasıl bir FETÖ projesi olduğuna dair bir soruşturmanın yürütüldüğünü yine devlet tarafından söylüyorum. Oradaki önemli bir tanıdığın da özellikle 2008'deki çalıştaydan sonra FETÖ'nün hangi partide kimlerle temsil edileceği noktasında listeyi yapan kişiyle hem röportaj yapmış kişi olarak özellikle de CHP'de vücut bulduğu için 15 Temmuz sonrasında FETÖ, CHP'de başta Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel olmak üzere daha bir çok kişinin bu listede yer aldığını, FETÖ tarafından maddi ve manevi olarak desteklendiğini, o dönemdeki yayın organlarında da parlatıldığını nasıl inanılmaz rakamlarla insanlar, çok özür dilerim ama artık Atatürk'ün genel başkanlık koltuğunun satıldığı yerde insanların satın alınarak Cumhuriyet Halk Partisine üye yapıldığını, bunların o güçlerini elde ederek Cumhuriyet Halk Partisi içinde belli noktalara getirildiğinin hikayesi var belgelerle" dedi.

"İYİ Parti FETÖ terör örgütü tarafından kurulmuş bir parti"

Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli'nin, FETÖ operasyonunu ve FETÖ yapılanmasını erken çözdüğünü belirten Başaran, "MHP'de barınamayacaklarını anlayanlar tıpkı bugün artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde barınamayacaklarını anlayıp Yeni Parti'ye giden o grup, İYİ Parti'yi kuruyor. Aslında İYİ Parti FETÖ terör örgütünün kurduğu, desteklediği, paralarının da kuruluşunda yurt dışından geldiği bir partidir. İYİ Parti kesinlikle FETÖ terör örgütü tarafından kurulmuş bir parti. MHP'de barınamayacaklarını anlayınca merkez sağda bir partiye ihtiyaç vardı. Bununla ilgili İYİ Parti'nin kuruluşunda Ankara'ya bir uçak dolusu paranın nasıl geldiğine iyi bakmak lazım. Bu, devletin kayıtlarında var. Belki de ilk defa ben burada açıklıyorum. Devlet bunu kayıtlarına almıştır. İYİ Parti'nin finansı tamamen yurtdışından geliyor. Daha sonra bu para trafiği iki avukat üzerinden sürüyor. O iki avukattan bir tanesi devlet tarafından tutuklandı. Bir diğer avukat İYİ Parti'nin yöneticisiydi. Devlet o para trafiğinin hepsine hakim. Sadece uçak dolusu para değil daha sonra da o finans kaynağı Amerika'dan gelmeye devam etti" diye konuştu.

"Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel; FETÖ ve Amerika CIA destekli insanlar oldukları için birbirleriyle çok iyi anlaştılar"

6'lı masayla birlikte bir ortaklık, bir koalisyon kurulduğunu hatırlatan Başaran, "Cumhur İttifakı'nın karşısında Millet İttifakı kuruldu. ve ilk seçimlerde de İYİ Parti de içinde olduğu için belli yerlerde belli belediye başkanlarını desteklediler. ve Ankara, İstanbul'da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediler. Bunlar seçildikten sonra özellikle İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bürokrasisinde 6'lı masanın bürokratları göreve geldi. Bugün İBB iddianamesine baktığımızda farklı bir çok yerlerde o dönem İYİ Parti'nin genel başkanı olan Meral Hanım'ın yakınları, yine İYİ Parti'nin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu iddianamelerde görüyoruz. Bu ortaklıklar devam etti. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nu ve Özgür Özel'i FETÖ desteklediği için bunların hepsi FETÖ ve Amerika CIA destekli insanlar oldukları için de birbirleriyle çok iyi anlaştılar. ve koalisyonu da bugüne kadar devam ettiler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Nuray Başaran, Özgür Özel, İYİ Parti, Politika, Medya, Yerel, CIA, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazeteci Nuray Başaran: 'İYİ Parti FETÖ tarafından kuruldu, FETÖ finanse ediyordu' - Son Dakika

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