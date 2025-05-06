Başarılı Muay Thai Sporcuları Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başarılı Muay Thai Sporcuları Kaymakamı Ziyaret Etti

Başarılı Muay Thai Sporcuları Kaymakamı Ziyaret Etti

Adıyaman ve Besni'yi temsil eden sporcular, Kaymakam Partal'a madalya kazandıkları için teşekkür etti.

06.05.2025 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okullar Arası Gençler A-B Muay Thai Türkiye Finalleri'nde Adıyaman'ı ve Besni'yi başarıyla temsil eden sporcular, Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ı makamında ziyaret etti.

Bolu'da, 27 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen Okullar Arası Gençler A-B Muay Thai Türkiye Finalleri'nde Adıyaman'ı ve Besni'yi başarıyla temsil eden sporcular, elde ettikleri derecelerle ilçeye büyük gurur yaşattı. Toplamda 5 madalya kazanan başarılı sporcular, antrenörleri Serdar Meşen eşliğinde Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel ile sporcuların öğrenim gördüğü okulların idarecileri de katıldı. Kaymakam Partal, sporcuların azmi ve başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spora ve sporcuya verilen desteğin devam edeceğini belirtti.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Partal, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Muay Thai, Türkiye, Yerel, Yaşam, Besni, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başarılı Muay Thai Sporcuları Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:28:40. #7.12#
SON DAKİKA: Başarılı Muay Thai Sporcuları Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.