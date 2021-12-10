Üye Girişi
Başdeğirmen, Fatih Çarşısı esnafıyla buluştu - Son Dakika

Başdeğirmen, Fatih Çarşısı esnafıyla buluştu

10.12.2021 16:25
Başdeğirmen, Fatih Çarşısı esnafıyla buluştu

Fatih Çarşısı esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, talep ve önerileri dinledi.

Fatih Çarşısı esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, talep ve önerileri dinledi. Esnafın çarşı içerisindeki caminin önündeki alanın yeniden düzenlemesi talebine olumlu yanıt veren Başkan Başdeğirmen, "Daha önceden Fatih Çarşısı gibi siteler, büyük işyeri alanları her yerde olmazdı. Isparta'da bu şekilde 3 örneğimiz var. Bu tür yerler büyük AVM'lere örnek oldu" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf ve vatandaşların arasında yer almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Caddesi esnafıyla bir araya gelen ve ardından Matbaacılar Caddesi esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Başdeğirmen, son olarak Fatih Çarşısı esnafıyla bir araya geldi. Esnaflara 'hayırlı işler' dileklerini ileten Başkan Başdeğirmen, istek, talep ve önerilerini dinledi.

Esnaf buluşmasına katılan Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e Fatih Çarşısı'nı ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen'in göreve gelmesinin ardından büyük gayretleriyle ITKM camisinin açıldığını belirten Başaran, "Daha önce gariban mahalle gidiydik. Mevlitlerimizi başka mahallede yapardık, camimiz sayesinde şimdi kendi mahallemizde yapıyoruz" dedi.

130. caddede bulunan havuzların bodruma su aldığını ve konuyu Başkan Başdeğirmen'e ilettiğini dile getiren Muhtar Başaran, bu sorunun da kısa sürede çözüldüğünü söyledi. Başaran, "Ayrıca 2 lamba istemiştik başkanımız sağolsun 10 lamba gönderdi. 2 bank istiyoruz, 10 bank gönderiyor. 130. Cadde ışıklı bir şekilde çok güzel oldu" diye konuştu.

Fatih Çarşısı Site Yöneticisi Şevket Atik' de Fatih Çarşısının alt katındaki caminin önündeki alanın yeniden düzenlenmesini talep etti. Belediye Başkanı Başdeğirmen, camii önündeki alanın seramik ile kaplanması için talimat verdi. Başdeğirmen, "Camimizin önünde cemaatin namaz kıldığı yeri yenileyelim, güzelleştirelim" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fatih Çarşısı esnafıyla birçok konuyu konuşma fırsatı bulduklarını belirterek, bölgeye yapılması gerekenleri yerinde dinlediklerini söyledi. Fatih Çarşısının belki de Türkiye'deki ilk AVM'lerden biri olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, "Böyle siteler, büyük işyeri alanları her yerde olmazdı. Isparta'da bu şekilde 3 örneğimiz var. Biri kunduracılar sitesi, birisi tuhafiyeciler sitesi, diğeri de Fatih çarşısıdır. Buralar büyük kütle binalar ve içerisinde işyeri olan yerlerdi. Bu tür yerler büyük AVM'lere örnek oldu. Esnaflarımız buralardan çok istifade ettiler. Ama zamanla insanların ihtiyaçları değiştiği ve yeni yerler ortaya çıktığı için bazen geriye düşmüş olabilir. Sitemizi, dış ve iç cephesiyle biraz daha cazibesini artırıcı hale getirmemiz gerekiyor. Esnaf arkadaşlarımızın burada toplanarak, olumlu kararlar alması gerektiği inancındayım. Dış çevrede kaldırım, giriş ve çıkışlarda bizlere düşen vazife olursa yardımcı olalım. Meydan AVM'nin açılması için hazırlıklar devam ediyor. Açıldığında sizler de bir şeyler yaparsa burayı canlandırırız. Bizler de isteklerinizi yerine getirelim, buranın daha iyi şekle gelmesini sağlayalım " ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Başdeğirmen, Fatih Çarşısı esnafıyla buluştu
Başdeğirmen, Fatih Çarşısı esnafıyla buluştu
Başdeğirmen, Fatih Çarşısı esnafıyla buluştu

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Esnaf, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başdeğirmen, Fatih Çarşısı esnafıyla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin doktoru açıklama yaptı: Durumu hala kritik 16:26 Bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin doktoru açıklama yaptı: Durumu hala kritik
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu 16:05 Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü 14:07 Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu 12:36 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor

Son Dakika Haberleri
16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla
16:25 Bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin doktoru açıklama yaptı: Durumu hala kritik
16:16 Show TV'de yayınlanan Aziz, dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi! Sosyal medyada çok fazla konuşuldu
16:10 Son dakika: Ticaret Bakanlığı, stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza kesti
16:08 Beşiktaş, beklediği cevabı aldı! Alman hocanın kararı siyah-beyazlı takımı çok şaşırttı
16:05 Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu
16:04 Gram altından yeni rekor: 794, 55 TL
15:48 Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi
15:46 Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim
15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım
Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla         
16:31
Beşiktaş, beklediği cevabı aldı! Alman hocanın kararı siyah-beyazlı takımı çok şaşırttı Beşiktaş, beklediği cevabı aldı! Alman hocanın kararı siyah-beyazlı takımı çok şaşırttı         
16:08
Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi         
15:49
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar         
14:58
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı         
12:39
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 16:47:21. #1.13#
SON DAKİKA: Başdeğirmen, Fatih Çarşısı esnafıyla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement