Başıboş köpekler ve çöp sorunu Eskişehir\'de gündemde

Çankaya mahallesinde yaşayan Dilek Koçoğlu, biri 4, diğeri de 6 yaşındaki oğullarını, başıboş köpeklerden korumak için her gün okula elinde sopalarla götürdüğünü, ayrıca ciddi bir çöp sorunu yaşadıklarını anlattı. Koçoğlu, Kadınlar Günü sebebi ile kendilerini ziyaret eden CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'ye başıboş köpekler ve çevre kirliliğini sorunlarını ilettiğini, buna karşılık "O konularla ilçe belediyeleri ilgileniyor" cevabını aldığını belirtti.
Dilek Koçoğlu, çevresinde yaşayan vatandaşlar gibi bölgesinde çöp ve başıboş köpek konularından muzdarip. Sürekli çöp kokusunda mağdur olduklarını belirten Koçoğlu, ayrıca biri 4 diğeri de 6 yaşındaki oğullarını, başıboş köpeklerden korumak için her gün okula ellerinde sopalarla götürdüğünü belirtti. Koçoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mahallesine ziyarete gelen CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. Dilek Koçoğlu, anlattığı mevcut sorunlara rağmen "Barınakların kapasitesi dolu, mahalle çöp işleri ile ilçe belediyeleri ilgileniyor" cevaplarını aldığını belirtti. Koçoğlu, verilen cevapların yetersiz olduğunu, artık başkan adaylarının çözüm odaklı olmalarını ve yetkililerden yaşanan problemlere çözüm bulmalarını istediğini belirtti. Bölgedeki başıboş köpekler yüzünden çocuklarını korumak için okula, ellerinde sopa ile götürmek zorunda olduğunu belirten Dilek Koçoğlu, minikleri oynamaları için sokağa gönderemediğini belirtti.
"Beklentilerimizi, isteklerimizi ve şikayetlerimizi dile getirdik, ama tatmin edici cevaplar alamadık"
İnsanların genel olarak çöp kovalarını düzgünce kullanmadığını, yemek atıklarını, çöp atıklarını, çöp kovasının ya da hayvanların düzgünce yiyebilecekleri bir yere koymadığını iddia eden Dilek Koçoğlu, "Ortalık yere poşetle fırlatıyorlar. Köpeklerin poşeti açıp yemek yiyebilecekleri bir elleri yok. Zaten çöpleri çöp kovasının içine değil de etrafına atıyorlar. Civardan da rüzgarla gelen bir sürü çöpümüz var. Belediye özel arazi olduğu için buralarda temizlik yapamıyor, Genellikle sokak kenarlarını, kaldırım kenarlarını temizliyor. Özel mülk olduğu için araziye giremiyorlar. Ama sonuçta biz her gün bu görüntüyü görüyoruz bu sıkıntıyı çekiyoruz, rüzgar sürekli başka bir yerlere götürüyor. Başkan adayı Ünlüce, Kadınlar Günü vesilesiyle Esmek Eğitim Merkezine geldi orada biz vatandaş olarak birkaç soru sorduk, beklentilerimizi, isteklerimizi ve şikayetlerimizi dile getirdik, ama tatmin edici cevaplar alamadık" dedi.
"O konularla ilçe belediyeleri ilgileniyor"
Başıboş köpek ve çöp sorununu CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'ye ilettiğini ve karşılık olarak ise 'O konula ilçe belediyeleri ilgileniyor' yanıtını aldığını iddia eden Dilek Koçoğlu şöyle konuştu;
"Şikayetlerimizden bir tanesi de hurdacılar ve çöp idi. Çöpün yanlış kullanımı hakkında yaptırım istedim, çünkü insanımız başka bir şekilde akıllanmıyor maalesef. Ama Ayşe Ünlüce hanımın bize cevabı 'Mahalle çöp işleri ile ilçe belediyeleri ilgileniyor, notumuzu aldık' oldu. Çok tatmin edici bir cevap olmadı bizim için. Eğer Büyükşehir Belediye Başkanı olursa ilçe belediyeleri de onun çatısı altında olacak ve bunlara yaptırım sağlayabilir. Köpek sorunundan bahsettik. Oturduğumuz mahallede ciddi bir köpek sorunu var çocuklarımız sokakta rahatça oyun oynayamıyor çünkü köpekler sürekli saldırgan ve ortalıkta sürü halinde geziyorlar. Okul yolunda sürekli köpekler ile karşı karşıya kalıyoruz, çocuklarımızı elimizde sopalar ile okula götürüyoruz. Çöp atmaya giderken bile tedirgin oluyoruz, elimize bir taş olarak çöp atmaya öyle çıkıyoruz. Ayşe Hanıma köpekler konusunda da şikayetlerimizi ilettik; o konuda da ilçe belediyelerinin ilgilendiğini, barınakların kapasitesinin dolu olduğunu, bir yasa olduğunu ve ellerinden bir şey gelmediğini söylediler. Yine cevap yetersiz kalıyor, çünkü bize bir çözüm önerilmiyor. Ne köpekler uslanıyor ya da azalıyor ne de bizim yaşadığımız mahalle güvenli bir hale geliyor. İki oğlum var, biri 6 biri 4 yaşında, şu an tam dışarıda oynama çağındalar, ama gözümün önünden ayırmadan dışarıda oynatamıyorum veya bir köpek gelecek diye de korkuyoruz. Bir köpek geçince de hemen eve çağırıyoruz. Çünkü arkasından 5 6 tane daha geleceğini biliyoruz." - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Başıboş köpekler ve çöp sorunu Eskişehir'de gündemde - Son Dakika
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