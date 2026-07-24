Basın Bayramı\'nda Gazetecilere Destek

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetecilerin doğru bilginin ve toplumsal güvenin teminatı olduğunu belirtti.

Tanoğlu, mesajında, doğru bilgiye ulaşmanın her geçen gün daha da önem kazandığını ifade ederek, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Gazetecilerin mesleklerini zorlu şartlar altında büyük özveriyle icra ettiğini belirten Tanoğlu, şunları kaydetti:

"Gazeteci arkadaşlarımızın gece gündüz demeden habere ulaşmak için verdikleri emeği ve taşıdıkları sorumluluğu yakından biliyorum. Şehrimizin sesini duyurmak, vatandaşlarımızın beklenti ve sorunlarını gündeme taşımak adına gösterdikleri gayret her türlü takdirin üzerindedir."

Basın mensuplarının vatandaşlarla kurumlar arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurduğunu ifade eden Tanoğlu, Erzincan'ın ekonomik potansiyelinin, başarılarının ve çözüm bekleyen konularının kamuoyuna aktarılmasında basının önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve mesleki haklarının korunmasını önemsediklerini belirten Tanoğlu, basın mensuplarıyla her zaman güçlü bir iletişim ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tanoğlu, mesajının sonunda başta Erzincan'da görev yapan gazeteciler olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmet ve saygıyla andı.