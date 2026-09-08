Başiskele Belediye Başkanı Özlü, vatandaşlarla buluşup düğünlerde nikah kıydı - Son Dakika
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Başiskele Belediye Başkanı Özlü, vatandaşlarla buluşup düğünlerde nikah kıydı

Başiskele Belediye Başkanı Özlü, vatandaşlarla buluşup düğünlerde nikah kıydı
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Özlü, Sivas Gardaşlık Buluşması ve AK Parti teşkilat pikniğine katılıp düğünlerde çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Hemşehri ve teşkilat programlarına katılan Özlü, düğün cemiyetlerinde de vatandaşların mutluluklarına ortak oldu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve talep ve beklentilerini dinlemek amacıyla ilçenin farklı noktalarında hemşehrileriyle bir araya geldi. Sahil ve Güzel İşler Millet Bahçesi'nde aileleriyle vakit geçiren vatandaşlarla sohbet eden Özlü, Başiskele'de yaşam kalitesinin artırılması ve ailelerin huzurlu vakit geçirebileceği sosyal alanların çoğaltılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Özlü, programı kapsamında Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Maşukiye'de düzenlenen 5. Geleneksel Sivas Gardaşlık Buluşması'na da katıldı. Sivaslılarla bir araya gelen Özlü, kültürel değerlerin yaşatılmasının ve hemşehrilik bağlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

AK Parti Başiskele İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen piknik programına da katılan Özlü, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Özlü, teşkilatın kendileri için önemli gönül ve hizmet birlikteliği olduğunu ifade etti. Başiskeleli vatandaşların düğün cemiyetlerine de katılan Özlü, genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu. Bazı çiftlerin nikahını da kıyan Özlü, gençlere ömür boyu mutluluk, ailelerine ise hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele Belediye Başkanı Özlü, vatandaşlarla buluşup düğünlerde nikah kıydı - Son Dakika

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