Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gençlerle Buluştu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gençlerle Buluştu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, gençlere yönelik eğitim ve gelişim yatırımlarının önemine vurgu yaparak, Genc-i Ala Söyleşileri'nin ilk etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

08.11.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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Gençlerle bir araya gelen Başiskele Belediye Yasin Özlü, "Bizim en büyük ve en değerli eserlerimiz, ülkesine ve milletine hizmet edecek gençlerimizin eğitimine, gelişimine ve geleceğine yaptığımız yatırımlardır. Bizler, gençlerimizin donanımlı, bilinçli ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için her türlü imkanı sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, kentteki gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunması amacıyla projelendirilen Genc-i Ala Söyleşilerinin ilk konuğu oldu. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Genc-i Ala Söyleşileri'nin ilki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bizim en büyük ve en değerli eserlerimiz, ülkesine ve milletine hizmet edecek gençlerimizin eğitimine, gelişimine ve geleceğine yaptığımız yatırımlardır. Bizler, gençlerimizin donanımlı, bilinçli ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için her türlü imkanı sunmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizin daha güçlü bir Türkiye'nin teminatı olduğunu biliyor, her adımımızı bu bilinçle atıyoruz. Zamanın gerektirdiği yenilikleri takip ederek gençlerimize en iyi hizmetleri sunmaya, onlara daha parlak bir gelecek hazırlamaya kararlıyız" dedi.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Genc-i Ala Söyleşileri düzenli olarak yeni konuklarla devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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