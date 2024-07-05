Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kullar Kartonsan Ortaokulu Spor Kulübü\'nü ağırladı

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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonasındaki U15 Kadın Takım Klasmanında şampiyon olan Kullar Kartonsan Ortaokulu Spor Kulübü'nü ağırladı.

Aksaray'da düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonasında başarı elde eden Kullar Kartonsan Ortaokulu Spor Kulübü sporcuları, Başkan Yasin Özlü'yü ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Yasin Özlü, Türkiye'nin çeşitli illerinden 300 bisiklet sporcusunun katıldığı şampiyonada U15 Kadın Takım Klasmanında şampiyon olan öğrenciler Hayrunnisa Yılmaz, Medine Kar ve Hatice Rabia Sezer ile öğretmenleri Muhammed Kanık'ı tebrik ederek başarılarının devamını temenni etti. Başkan Özlü öğrencilere hediyeler de takdim etti. - KOCAELİ