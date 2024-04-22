Başiskele Belediyesi 23 Nisan Çocuk Festivali'ne Davet Ediyor

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Başiskele Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenleyecekleri şenliğe tüm minikleri davet etti.

Başiskele Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl da çocukların bayramına neşe katacak. Başiskele Sahili'nde kaykay pisti yanında kurulan alanda 23 Nisan Salı günü yapılacak etkinlikte kentin şanslı çocukları bayramın coşkusunu doyasıya yaşayacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek etkinlikler saat 14.00'te çocuk atölyeleri ve oyun gruplarıyla başlayacak. Çocuk sesleriyle şenlenecek Başiskele Sahili'nde festival havası esecek. Gün boyu sürecek etkinliklerde saat 16.00'da sahne gösterileri başlayacak. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de katılım göstereceği 23 Nisan Çocuk Festivali'nde minikler ve aileleri keyifli anlar geçirecek. Hep birlikte söylenecek şarkılar ile bayramın coşkusunu doyasıya yaşayan katılımcılara çeşitli ikramlar da ücretsiz olarak dağıtılacak. Başiskele Belediyesi, tüm çocukları bayram coşkusuna davet etti. - KOCAELİ