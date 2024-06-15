Başiskele Belediyesi Kurban Atıklarını Toplamak İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başiskele Belediyesi Kurban Atıklarını Toplamak İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Başiskele Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve kurban atıklarının çevreye zarar vermeden anında toplanması için hazırlıklarını tamamladı. Bayram boyunca kurban atığı toplama ekipleri görev başında olacak.

15.06.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve kurban atıklarının çevreye zarar vermeden anında toplanması için hazırlıklarını tamamladı.

Kentte Kurban Bayramı'nın daha huzurlu ve güvenli şekilde geçirilmesi için bayram boyunca mesai yapacak olan Başiskele Belediyesi, hazırlanan programlar çerçevesinde gece gündüz demeden vatandaşların hizmetinde olacak. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün personellerinden kurulan "Kurban Atığı Toplama Ekipleri", bayram boyunca kurban atıklarını toplamak için ilçenin 37 mahallesinde görev başında olacak. Bayramın 4 günü boyunca her mahallede kamyonlar, çöp taksiler ve iş makineleriyle hizmet verecek olan "Kurban Atığı Toplama Timleri", atıkları çevreyi kirletmeden ve pis kokuya sebep vermeden anında toplayacak. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri alabilmek için bayram süresince Başiskele Belediyesi Hızlı İşler Merkezi ekipleri telefon başında; zabıta ekipleri ise sahada Başiskelelilerin hizmetinde olmaya devam edecek. Vatandaşların acil ihbar ve şikayetlerine cevap verecek olan belediye ekipleri, özellikle kurban kesen vatandaşların kurban atıklarının bertaraf edilmesi konusunda Kurban Atıkları Toplama Ekipleri'ni yönlendirecek.

Başiskele'de bayram süresince evsel atıklar da yine düzenli olarak toplanacak. Çöp kamyonları ve çöp taksiler ilçenin her sokağını gezerek moloz, bağ, bahçe atıklarını ve evsel atıkları süratli şekilde toplayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Başiskele, Kurban, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele Belediyesi Kurban Atıklarını Toplamak İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
10:22 Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:42 Tekerlekli sandalyedeki hasta ve yakınları doktora saldırdı Tekerlekli sandalyedeki hasta ve yakınları doktora saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 13:58:13. #1.13#
SON DAKİKA: Başiskele Belediyesi Kurban Atıklarını Toplamak İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement