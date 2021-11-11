Başiskele Belediyesi'nden vergi hatırlatması - Son Dakika

Başiskele Belediyesi'nden vergi hatırlatması

Başiskele Belediyesi, emlak ve iş yeri çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

Başiskele Belediyesi, emlak ve iş yeri çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu. Mayıs ve kasım aylarında ödenmesi gereken emlak, çevre ve temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitleri ödenmeye başlandı. Başiskele Belediyesi, mükelleflerin vergi borçlarını ödemesini geciktirmemesi ve cezalı duruma düşmemeleri için vatandaşlara hatırlatmada bulunarak ödemelerin son gününün 30 Kasım Salı günü mesai bitimi olduğunu duyurdu. - KOCAELİ

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