Başiskele Belediyesi\'nden YKS Adaylarına Ücretsiz Rehberlik Hizmeti

Başiskele Belediyesi, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı puan alarak doğru üniversite ve bölüm tercihi yapmak öğrencilere ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyor.

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran tarihinde gerçekleştirilen YKS sonrası üniversite adayları şimdi de YKS tercih maratonuna girdi. 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercihlerde de Başiskeleli üniversite adaylarının yanında olan Başiskele Belediyesi, gençlere geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da destek oluyor. Sınavda başarılı sonuçlar alan ve hangi üniversiteyi ve bölümü seçeceği konusunda kararsız kalan öğrenciler, tercih sürecinde ilçe genelini gezen GençBüs'te uzman rehber eğitmenlerden destek alıyor. Başiskele'de eğitime ve geleceğin teminatı gençlere büyük yatırımlar yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatıyla GençBüs Mobil Gençlik Merkezi, gençlerin ayağına kadar giderek YKS tercihinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Başiskele Belediyesi tarafından görevlendirilen uzman rehber öğretmenler eşliğinde YKS tercihlerinin başladığı ilk günden itibaren geleceğimiz için yollarda olacak. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre ilk günden itibaren yola çıkan GenBüs'ün ilk durağı 1 Ağustos Cuma günü Barbaros Semt Meydanı oldu. 2 Ağustos Cumartesi günü Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi Park Alanı, 3 Ağustos Pazar günü Başiskele Sahili Osmanlı Çeşmesi Yanı, 4 Ağustos Pazartesi günü de Yuvacık Merkez Camii yanında hizmet veren GençBüs'te öğrenciler, aileleriyle birlikte doğru üniversite ve bölüm tercihi konusunda aldıkları puana göre destek aldı. Çay ve kahve ikramı eşliğinde, ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetinden faydalanan öğrenciler ve velileri, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye ve ekibine teşekkür etti. - KOCAELİ