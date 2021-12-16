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Başiskele Belediyesi personeline yüksekte çalışma eğitimi - Son Dakika

Başiskele Belediyesi personeline yüksekte çalışma eğitimi

16.12.2021 14:56
Başiskele Belediyesi personeline yüksekte çalışma eğitimi

Başiskele Belediyesi personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimlerini sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimlerini sürdürüyor.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda personelini periyodik olarak yıl boyunca verdiği hizmet içi eğitimlerle bilinçlendiren Başiskele Belediyesi, belediye ana hizmet binasında çalışan personele de yüksekte çalışma eğitimi verdi. Belediyenin meclis salonunda

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ayşe Saral tarafından verilen eğitimlere yaklaşık 30 personel katılım gösterdi. Eğitimde yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları, düşmeye neden olan faktörler, düşmenin nedenleri, yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler, yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri, alınması gereken önlemler ile yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular hakkında teorik bilgiler verildi. Eğitimin ardından personel sınava tabi tutuldu. - KOCAELİ

Başiskele Belediyesi personeline yüksekte çalışma eğitimi
Başiskele Belediyesi personeline yüksekte çalışma eğitimi

Başiskele, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başiskele Belediyesi personeline yüksekte çalışma eğitimi - Son Dakika


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