Başiskele Çocuk Kütüphanesi Minik Okurları İstanbul Gezisinde

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Başiskele Çocuk Kütüphanesi'nin minik okurları İstanbul gezisinde eğlenceleri anlar yaşadı. Minikler, Üsküdar'da yer alan Yeşil Köşk Kitap Parkı ve Eyüpsultan'da yer alan Rami Kütüphanesi'ni gezdi.

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan Çocuk Kütüphanesi'nin en çok kitap okuyan minikleri için İstanbul gezisi etkinliği düzenlendi. Yarıyıl tatili hediyesi niteliğindeki İstanbul gezisinde öğrenciler, Üsküdar'da yer alan Yeşil Köşk Kitap Parkı ve Eyüpsultan'da yer alan Rami Kütüphanesi'ni rehber eşliğinde gezdi. Yeşil Köşk Kitap Parkı'nı ziyaret eden çocuklar hem kitap okudu hem de çeşitli sanatsal atölyelere katılım gösterdi.

Başiskele'nin minik kitapseverleri, Üsküdar'dan Eyüpsultan'a geçerek, 2023 yılında kütüphaneye dönüştürülen Rami Kütüphanesi'ni ziyaret ziyaret etti. Her yaştan okuyucunun ihtiyacına cevap veren koleksiyonu ve yaşam alanlarıyla Avrupa'nın en büyük kütüphane kompleksi olarak öne çıkan Rami Kütüphanesi'ne hayran kalan öğrenciler, burada Biyomimetik Merkezi'nin müzesini de gezdi. - KOCAELİ