Başiskele\'de üstyapı çalışmaları sürüyor

13.03.2026 15:38  Güncelleme: 15:39
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yürütülen altyapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların ulaşım konforunu artıracağını belirten Özlü, projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Başiskele Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarını sahada takip etti. Fatih, Seymen ve Aydınkent mahallelerinde incelemelerde bulunan Özlü, devam eden projelerin son durumunu değerlendirdi. Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Aydınkent Mahallesi Ulu Önder Caddesi ve Hacı Mecit Bulvarı'ndaki çalışmaları inceleyen Özlü, altyapısı tamamlanan güzergahlarda asfalt serimi, kaldırım düzenlemeleri ve çevre iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Aydınkent Mahallesi'nde Hacı Mecit Bulvarı ile Ulu Önder Caddesi'nin kesişim noktalarında üstyapı yenileme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özlü, bu çalışmaların ulaşım konforunu artıracağını ve mahallelere daha modern bir görünüm kazandıracağını belirtti.

"Çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor"

İlçenin farklı noktalarında yürütülen mesainin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini vurgulayan Özlü, "Başiskeleli hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak, ulaşım konforunu artıracak ve mahallelerimize yakışır bir görünüm kazandıracak asfalt serim çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Seymen Mahallesi'nde de ekiplerin yoğun şekilde sahada olduğunu bildiren Özlü, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti. Özlü, saha incelemeleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

