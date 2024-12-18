Başiskele'de Çocuklar için İngilizce Öğrenme Cafesi Açıldı - Son Dakika
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Başiskele'de Çocuklar için İngilizce Öğrenme Cafesi Açıldı

Başiskele\'de Çocuklar için İngilizce Öğrenme Cafesi Açıldı

Başiskele Belediyesi tarafından açılan Learn and Speak Cafe, öğrencilerin İngilizce öğrenimini destekliyor. Kafe, çeşitli etkinliklerle dil becerilerinin geliştirilmesine yardımcı oluyor.

18.12.2024 10:14  Güncelleme: 10:16
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Başiskele'de çocukların İngilizce öğrenebilmesi için hizmete açılan Learn and Speak Cafe, öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan Kitaphane'de yer alan Learn and Speak Cafe, İngilizce'sini geliştirmek isteyen gençlere imkan sunuyor. İngilizce akıl oyunları, film izleme, karaoke, kitap okuma, sohbet etme gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı kafe, ilçe genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin İngilizce dersleri için de ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda, Kartonsan Ortaokulu öğrencileri Learn and Speak Cafe'yi ziyaret etti. İngilizce öğretmeni Andrea rehberliğinde uygulamalı olarak ders gören öğrenciler, İngilizce konuşma ve dinleme becerilerini uygulamalı olarak yaşayarak öğrendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele'de Çocuklar için İngilizce Öğrenme Cafesi Açıldı - Son Dakika

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