Başiskele'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı - Son Dakika
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Başiskele'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı

Başiskele\'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı

Başiskele'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu ve heyecanı "Türkülerle Türkiye Yüzyılı" programıyla başladı.

27.10.2024 16:15  Güncelleme: 16:16
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Başiskele'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu ve heyecanı "Türkülerle Türkiye Yüzyılı" programıyla başladı.

Başiskele Belediyesi tarafından ilki geçen yıl gerçekleştirilen ve vatandaşlar tarafından beğeni toplayan Türkülerle Türkiye Yüzyılı programı, Cumhuriyetin 101. yıldönümünde de sahnelendi. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa yoğun ilgi oldu.

Programa Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK'lar, amatör spor kulüpleri yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız"

Programda ilk konuşmayı gerçekleştiren Başkan Yasin Özlü, Türkiye'nin savunma sanayisinin lokomotifi TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısına değinerek, "Tam bağımsız Türkiye idealimizin timsali olan yerli ve milli sanayi atılımlarımızı sekteye uğratmak isteyen hainlere en güzel cevabı yine bir TUSAŞ mühendisimiz verdi. 'Hainlere inat var gücümüzle daha çok çalışacağız, daha fazla üreteceğiz' diyen mühendisimiz gibi Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak gençlerimiz ile güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam edecek, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi taşımak için Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Bizlere Cumhuriyeti miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. TUSAŞ saldırısında şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Yıllardır geleceğin müzisyenlerini yetiştiren Başiskele Müzik Okulları'nda görev yapan öğretmenlerin seslendirdiği kahramanlık türküleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdulsamed Yaylı'nın okuduğu kahramanlık şiirleriyle izleyicilere coşku dolu güzel bir müzik ziyafeti sunuldu.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu 29 Ekim Salı günü daha da artacak. Başiskele Kaymakamlığı koordinesi Başiskele Belediyesi'nin destekleriyle Cumhuriyetin 101. kuruluş yıldönümü kapsamında Başiskele Kent Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumu yapılacak. İlçe protokolünün, ilçedeki resmi ve özel okul öğretmenlerinin ve öğrencilerinin katılımıyla Barbaros Semt Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlenecek.

Aynı günün akşamında ise Başiskele Sahili'nde yine ilçe protokolü ve halkın el ele, omuz omuza vereceği Fener Alayı yürüyüşü yapılacak. Başiskele Sahil Kafe'den itibaren saat 19.30'da başlayacak yürüyüş iskelede sona erecek.HFV - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı - Son Dakika

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