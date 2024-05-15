Başiskele'de Engelliler Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Başiskele'de Engelliler Haftası Etkinliği

Başiskele\'de Engelliler Haftası Etkinliği

Başiskele'de Engelliler Haftası dolayısıyla engelli ve özel bireylere yönelik etkinlik düzenlendi. Programda müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar keyifli zaman geçirdi.

15.05.2024 16:03  Güncelleme: 16:05
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Başiskele'de Engelliler Haftası dolayısıyla engelli ve özel bireylere yönelik etkinlik düzenlendi. Programda müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar keyifli zaman geçirdi.

Program, Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kent Konseyi iş birliğinde Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte ve Restoran'da düzenlendi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de katıldığı programda müzik eşliğinde hep birlikte gönüllerince eğlenen katılıcımlar, keyifli vakit geçirdi.

Programda konuşan Başkan Yasin Özlü, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmanın herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu söyledi. Başkan Özlü, "Engelli vatandaşlarımıza farklılıklarını hissettirmeden normal hayat standardını temin etmek ancak toplumsal duyarlılık ve farkındalıkla mümkündür. Bu kapsamda da Başiskele Belediyesi olarak engelli bireylerimizin hayatın her alanında daha çok yer almalarını sağlamak için sivil toplum kuruluşlarımızla, dernek ve vakıflarımızla, ailelerle iş birliği halinde gerekli çalışmalar yapıyor, onları her konuda desteklemeye devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı, sevgiyi, şefkati sunmak, yaşam standartlarının iyileştirilmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Onlar sadece ailelerinin değil, hepimizin sorumluluğunda olan emanetlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Haftası'nın, engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin ve farkındalığın artmasına katkı sağlayacağını ümit ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların her an yanında olan kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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