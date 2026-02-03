Başiskele\'de "Gönül Bağı" gönüllüleri huzurevi sakinleriyle buluştu

Başiskele'de toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yürütülen "Gönül Bağı Projesi" kapsamında huzurevi ziyareti gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesince hayata geçirilen projenin gönüllüleri, ilçedeki huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti. Huzurevi sakinlerinin hatıralarını dinleyen ve taleplerini not alan gönüllüler, kuşaklar arası iletişimi pekiştiren etkinlikte duygusal anlar yaşadı.

Berat Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, yaşlıların kandilini tebrik eden gönüllüler, günün anısına kırmızı karanfil hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, proje ile vatandaşlarla gönül bağlarını güçlendirmenin, talep ve önerileri birinci ağızdan dinleyerek hizmet kalitesini artırmanın hedeflendiği belirtildi. - KOCAELİ