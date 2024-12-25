Başiskele\'de \'Gönül Bağı\' Projesi İle Vatandaşlarla Buluşmalar Devam Ediyor

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Başiskele'de başlatılan "Gönül Bağı" projesi devam ediyor.

Başiskele Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında ev ev gezerek vatandaşlarla bir araya gelen personeller, öneri ve talepleri yerinde dinleyerek, sorunların çözümü için notlar alıyor. Son olarak personeller Atakent Mahallesi'nde ev ziyaretlerine devam etti. Personellere, Belediye Başkanı Yasin Özlü de eşlik etti.

Başkan Yasin Özlü, ev ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada, "Başiskele'mizde komşularımızla gönül bağlarımızı kuvvetlendirecek bir projeyi ekip arkadaşlarımızla birlikte güzel bir şekilde sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz bizi sadece hane kapılarını açarak değil gönül kapılarını açarak karşılıyor. Gerçekten bu duyguyu hissediyor ve yaşıyorsunuz. Bu proje ile her bir vatandaşımızın fikir, düşünce ve önerilerini alarak kentimizin geleceğimizi daha güzelleştirmek istiyoruz. Gönülden gönüle giden bu yolculuğumuzda el ele verip güzel işlerimizi gönül bağı ile yoğuracağız. Başiskele'mizi birlikte ortak akıl ile yöneterek daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi. - KOCAELİ