Başiskele\'de Kadınlara Yönelik Mesleki ve Hobi Kursları

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Başiskele Meslek Edindirme Kursları (BAŞ-MEK), kadınlara çeşitli mesleki ve hobi amaçlı eğitimler vererek yeteneklerini keşfetme imkanı sunuyor.

Kadın ve aile hizmetlerini sürdüren Başiskele Belediyesi, BAŞ-MEK kurslarıyla da kadınların meslek edinerek aile bütçelerine katkı sunmalarına ve yeni hobiler kazanmalarına destek oluyor. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen BAŞ-MEK kurslarında dikiş, el nakışı, takı çizim ve üretimi, iğne oyası, örgü, filografi, rölyef, hüsn-i hat, diksiyon, okuma ve yazma gibi branşlarda eğitimler veriliyor.

Başiskele İlçe Halk Eğitim Merkezi'nden görevli uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslar, ilçenin dört bir tarafında açılan BAŞ-MEK kurs merkezlerinde yapılıyor. Kullar Yaşam Merkezi, Rabia Hatun Semt Konağı, Sepetlipınar Bala Hatun Semt Konağı, Vezirçiftliği Semt Konağı, Yeşilkent Semt Konağı, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve ilçenin 19 ayrı noktasında açılan BAŞ-MEK kurslarında verilen eğitimlere kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. - KOCAELİ