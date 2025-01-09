Başiskele'de Kadınlara Yönelik Mesleki ve Hobi Kursları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başiskele'de Kadınlara Yönelik Mesleki ve Hobi Kursları

Başiskele\'de Kadınlara Yönelik Mesleki ve Hobi Kursları

Başiskele Belediyesi, BAŞ-MEK kurslarıyla kadınlara çeşitli mesleki ve hobi eğitimleri sunarak yeteneklerini keşfetmelerine ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarına yardımcı oluyor.

09.01.2025 11:06  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele Meslek Edindirme Kursları (BAŞ-MEK), kadınlara çeşitli mesleki ve hobi amaçlı eğitimler vererek yeteneklerini keşfetme imkanı sunuyor.

Kadın ve aile hizmetlerini sürdüren Başiskele Belediyesi, BAŞ-MEK kurslarıyla da kadınların meslek edinerek aile bütçelerine katkı sunmalarına ve yeni hobiler kazanmalarına destek oluyor. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen BAŞ-MEK kurslarında dikiş, el nakışı, takı çizim ve üretimi, iğne oyası, örgü, filografi, rölyef, hüsn-i hat, diksiyon, okuma ve yazma gibi branşlarda eğitimler veriliyor.

Başiskele İlçe Halk Eğitim Merkezi'nden görevli uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslar, ilçenin dört bir tarafında açılan BAŞ-MEK kurs merkezlerinde yapılıyor. Kullar Yaşam Merkezi, Rabia Hatun Semt Konağı, Sepetlipınar Bala Hatun Semt Konağı, Vezirçiftliği Semt Konağı, Yeşilkent Semt Konağı, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve ilçenin 19 ayrı noktasında açılan BAŞ-MEK kurslarında verilen eğitimlere kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başiskele, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'de Kadınlara Yönelik Mesleki ve Hobi Kursları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:32 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:42:29. #1.12#
SON DAKİKA: Başiskele'de Kadınlara Yönelik Mesleki ve Hobi Kursları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.