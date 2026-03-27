Başiskele'ye Motorcu Eğitim Pisti kazandırılıyor - Son Dakika
Başiskele'ye Motorcu Eğitim Pisti kazandırılıyor

Başiskele\'ye Motorcu Eğitim Pisti kazandırılıyor
27.03.2026 16:24  Güncelleme: 16:25
Başiskele Belediyesi, motor sporlarına ilgi duyan gençler için inşa ettiği modern motorcu eğitim pistinin çalışmalarını sürdürüyor. 1200 metre uzunluğundaki pist, güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunacak şekilde tasarlandı.

Başiskele Belediyesi'nin motor sporlarına ilgi duyan gençler ve sporseverler için hayata geçirdiği Başiskele Motorcu Eğitim Pisti Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Sepetlipınar Mahallesi Serbest Bölge mevkisinde toplam 37 bin metrekare alan üzerine inşa edilen modern pist; motor sporlarına uygun altyapısı, güvenlik odaklı tasarımı ve kapsamlı sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında paddock alanı, revir, dinlenme odası, yarış yönetim merkezi ile spiker ve video kayıt odasının yer aldığı idari binada çalışmalar son noktaya geldi. 1200 metre uzunluğundaki yarış pistinde ise zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Yarış pisti tamamlandığında geniş görüş açısıyla sürücülere konforlu, kontrollü ve güvenli bir sürüş deneyimi sunacak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün incelemelerine eski motosiklet sporcusu Kadir Erbay ile aynı ismi taşıyan oğlu, şampiyon milli motosiklet sporcusu Kadir Erbay da eşlik etti. Sporcularla birlikte pistte yürütülen çalışmaları detaylı şekilde inceleyen Başkan Özlü, proje hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"Motosiklet tutkunlarına güvenli, modern ve keyifli bir sürüş deneyimi sunacağız"

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yasin Özlü, "Motorcu Eğitim Pistimizde yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceledik. 37 dönüm arazi üzerine kurulan, 1200 metre uzunluğundaki pistimiz ve yeşil alanlarımızla; motosiklet tutkunlarına güvenli, modern ve keyifli bir sürüş deneyimi sunacağız. Adrenalin ile güvenliği aynı zeminde buluşturduğumuz bu projemiz ile kentimize değer katmaya devam ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başiskele'ye Motorcu Eğitim Pisti kazandırılıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Başiskele'ye Motorcu Eğitim Pisti kazandırılıyor - Son Dakika
