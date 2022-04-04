Başiskele'de Ramazan davulcularına eğitim verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Başiskele'de Ramazan davulcularına eğitim verildi

04.04.2022 11:11
Başiskele'de Ramazan davulcularına eğitim verildi

Başiskele Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sahurda görev yapacak davulculara bilgilendirme eğitimi verdikten sonra yaka kartlarını teslim etti.

Başiskele Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sahurda görev yapacak davulculara bilgilendirme eğitimi verdikten sonra yaka kartlarını teslim etti.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan ayı boyunca sahurda çalışacak davulcuların çalışma şartları ile ilgili Başiskele Belediyesi Meclis Salonu'nda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Daha sonra davulcuların yaka kartları kendilerine teslim edildi. Zabıta ekipleri, yaka kartı bulunmayan davulculara hiçbir şekilde inanılmaması ve para verilmemesi uyarısında bulundu. - KOCAELİ

Başiskele'de Ramazan davulcularına eğitim verildi
Başiskele'de Ramazan davulcularına eğitim verildi

YORUMLAR
500
Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Başiskele, Ramazan, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başiskele'de Ramazan davulcularına eğitim verildi - Son Dakika


Son Dakika
12:09 Vaka haritası açıklandı! Eskişehir ilk sırada yer alırken, Van ise listenin sonunda yer aldı
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
11:28 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:18:03. #1.11#
SON DAKİKA: Başiskele'de Ramazan davulcularına eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement