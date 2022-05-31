Başiskele'de ücretsiz pedagog desteği

Başiskele Belediyesi tarafından çocuklara pedagog desteği veriliyor.

Çocuk psikolojisi ve eğitimi alanında uzman psikolog Hanife Sevde Kesicioğlu, Başiskele Belediyesi Aile Danışma ve Yaşam Merkezi'nde ilçede ikamet eden vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermeye başladı. Çocuk ve ergenlerle birlikte ebeveyn tutumları üzerine yoğunlaşan psikolog Kesicioğlu, 3-11 yaş grubu çocuklarla oyun terapisiyle çocukların hayat içerisinde baş etmekte zorlandıkları duygusal ve davranışsal süreçleri oyunlaştırarak, problemlerin çözümü noktasında anne babalara rehberlik ediyor.

Kardeş kıskançlığı, davranış problemleri, öfke nöbetleri, okula uyum sorunları, kaygı ve korkular, yeme ve uyku bozuklukları, özgüven sorunları, kayıp ve boşanma sürecinde uyum problemleri, tikler, dikkat eksikliği gibi daha bir çok psikolojik sorunlarda çocuklara destek sağlayan Hanife Sevde Kesicioğlu, çarşamba günleri saat 10.00-16.00 arası, perşembe günleri ise saat 09.00-12.00 arası Aile Danışma ve Yaşam Merkezi'nde hizmet verecek.

Başiskele Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinden ise kendisini ifade edebilen her yaş kategorisinden vatandaşlar faydalanabiliyor. - KOCAELİ