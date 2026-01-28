Başiskele\'de öğrenciler yarıyıl tatilini atölye çalışmalarıyla değerlendiriyor

Başiskele Belediyesi tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklar için düzenlenen atölye çalışmaları yoğun ilgi görüyor.

Belediyenin "Genc-i Ala" gençlik modeli kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde öğrencilerin zamanlarını verimli geçirmeleri amacıyla hazırladığı programlar devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen etkinlikler; Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Ala Mekan ve ilçedeki 6 ayrı "Gençhane" noktasında gerçekleştiriliyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan atölye çalışmalarına yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre kayıt yaptıran çocuklar; sukulent dikimi, çanta, taş ve alçı boyama, mum ve petek mum yapımı, filografi, sulu boya, ebru, quiling, kar küresi yapımı gibi sanatsal aktivitelerin yanı sıra akıl zeka oyunları ve değerler eğitimi etkinliklerine katılıyor.

Program sayesinde öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri hedefleniyor. - KOCAELİ