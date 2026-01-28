Başiskele'de öğrenciler yarıyıl tatilini atölye çalışmalarıyla değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başiskele'de öğrenciler yarıyıl tatilini atölye çalışmalarıyla değerlendiriyor

Başiskele\'de öğrenciler yarıyıl tatilini atölye çalışmalarıyla değerlendiriyor
28.01.2026 16:21  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele Belediyesi, yarıyıl tatili süresince çocuklar için düzenlediği atölye çalışmalarıyla gençlerin sosyalleşmesini ve el becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Etkinlikler, uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli sanatsal aktiviteler ve oyunlarla destekleniyor.

Başiskele Belediyesi tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklar için düzenlenen atölye çalışmaları yoğun ilgi görüyor.

Belediyenin "Genc-i Ala" gençlik modeli kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde öğrencilerin zamanlarını verimli geçirmeleri amacıyla hazırladığı programlar devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen etkinlikler; Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Ala Mekan ve ilçedeki 6 ayrı "Gençhane" noktasında gerçekleştiriliyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan atölye çalışmalarına yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre kayıt yaptıran çocuklar; sukulent dikimi, çanta, taş ve alçı boyama, mum ve petek mum yapımı, filografi, sulu boya, ebru, quiling, kar küresi yapımı gibi sanatsal aktivitelerin yanı sıra akıl zeka oyunları ve değerler eğitimi etkinliklerine katılıyor.

Program sayesinde öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Başiskele, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'de öğrenciler yarıyıl tatilini atölye çalışmalarıyla değerlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
FIFA’nın eski Başkanı Blatter, ABD’deki Dünya Kupası’na boykot çağrısı yaptı FIFA'nın eski Başkanı Blatter, ABD'deki Dünya Kupası'na boykot çağrısı yaptı
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:51
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 16:46:57. #7.11#
SON DAKİKA: Başiskele'de öğrenciler yarıyıl tatilini atölye çalışmalarıyla değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.