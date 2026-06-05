Yazarlık Akademisi\'nde 50 saatlik eğitimle kalemler güçleniyor

Başiskele'de Yazarlık Akademisi kapsamında edebiyata ilgi duyan vatandaşlar; yazarlık ve metin oluşturma teknikleri üzerine eğitim alıyor. 50 saatlik programda katılımcıların teorik ve uygulamalı çalışmalarla yazarlık becerilerini geliştirmesi ve kendi eserlerini oluşturması hedefleniyor.

Başiskele Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına devam ederken, Yazarlık Akademisi ile edebiyata ilgi duyan vatandaşları bir araya getiriyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen akademide kursiyerler, Yazar ve Editör Cüneyt Dal rehberliğinde Kitaphane'de yazarlık yolculuklarını sürdürüyor. Toplam 50 saat olarak planlanan eğitim programında kursiyerler; yazarlık, dramatik yazarlık, metin oluşturma teknikleri ve edebi türler üzerine kapsamlı bilgiler ediniyor. Teorik ve uygulamalı eğitimlerle yazarlık becerilerini geliştirme fırsatı bulan katılımcılar, aynı zamanda kendi eserlerini oluşturma konusunda da önemli kazanımlar elde ediyor. - KOCAELİ