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Başiskele Döngel Moda Pazarında Esnafa Çorba İkramı - Son Dakika
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Başiskele Döngel Moda Pazarında Esnafa Çorba İkramı

Başiskele Döngel Moda Pazarında Esnafa Çorba İkramı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Döngel Moda Pazarında tezgah açan pazarcı esnafına çorba ve ekmek ikramında bulundu. Pazarcılar, çorba ikramından memnuniyetlerini dile getirdi.

01.02.2024 11:21
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Başiskele Döngel Moda Pazarında tezgah açan esnafa çorba ikram edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Başiskele Döngel Moda Pazarında tezgah açan pazarcı esnafına çorba ve ekmek ikramında bulundu. Pazarcı esnafı, sabahın erken saatlerinde ve soğuk havada tezgahını kurarken içlerini ısıtan çorba ikramından dolayı memnuniyetini dile getirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Başiskele Döngel Moda Pazarında Esnafa Çorba İkramı - Son Dakika
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