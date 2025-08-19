Başiskele Kavşağı Koridor Projesi\'nde Ulaşım Altyapısı Geliştiriliyor

Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında ilçede önemli ulaşım altyapısı çalışması daha gerçekleştirildi. Pasinler Caddesi'ne yapılan asfalt serme işlemi bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve alternatif güzergahlar sunmayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde" hummalı çalışma yürütüyor. Bu çerçevede ekipler, Pasinler Caddesi üzerinde 2 santimetrelik trimer kazı işlemi yaparak aşınma tabakasıyla kaplama gerçekleştirdi. Bu sayede yol konforu artırıldı ve ulaşım daha güvenli hale getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, yapılan asfaltlama çalışmaları ile 850 metre uzunluğundaki Pasinler Caddesi'ni Gölcük-İzmit yönünde servis yolu olarak kullanılmak üzere hazır hale getirdi. Bu yeni güzergah, bölgedeki trafik akışını rahatlatacak ve alternatif ulaşım imkanları sunacak.

Seymen Battı-Çıktı'dan başlayan yeni güney alternatif yolu; Pasinler Caddesi, Yunus Emre Caddesi ve Millet Bahçesi üzerinden devam ederek bölgedeki trafik akışını rahatlatacak. Ayrıca Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden Yuvacık Sapağı'na, oradan da D-130 Karayolu'na bağlanan güzergah da asfaltlama işlemiyle iyileştirildi. Başiskele'deki trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan çalışmalar kapsamında, proje süresince yol kapama durumlarında kullanılabilecek alternatif güzergahlar da planlandı. Bu güzergahlar, sürücülere rahat bir ulaşım imkanı sunacak. - KOCAELİ