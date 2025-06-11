Başiskele Yaz Akademisi Başladı: Öğrencilere Eğlenceli Eğitim Desteği

Başiskele Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi, bu yaz döneminde de ilçedeki öğrencilere eğitim desteği vermeye devam edecek.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Genc-i Ala Gençlik Modeli ile bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Başiskele Yaz Akademisi'ne kayıtlar başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilginin olması beklenen Başiskele Yaz Akademisi'ne ilçede ikamet eden ve 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara gidecek olan öğrenciler katılabilecek.

Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde geleceğin hazinesi çocuklar için hem eğlenceli hem de eğitici bir Yaz Akademisi hazırlayan Başiskele Belediyesi, bilimden sanata, sportif aktivitelerden sosyal ve kültürel etkinliklere kadar birçok alanda çocuklara unutulmaz bir yaz tatili yaşatacak.

Başiskele Yaz Akademisi için ön kayıtlar dünden itibaren başlarken, 24 Haziran 2025 Cuma günü saat 17.00'de kayıt süresi sona erecek. Yaz Akademisi'nde hafta içi yapılacak eğitimler 30 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 25 Temmuz Cuma günü sona erecek. - KOCAELİ