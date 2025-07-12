Başiskele Yeniköy Termal Tesisi Sağlık Turizmine Katkı Sunacak - Son Dakika
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Başiskele Yeniköy Termal Tesisi Sağlık Turizmine Katkı Sunacak

Başiskele Yeniköy Termal Tesisi Sağlık Turizmine Katkı Sunacak
12.07.2025 11:58  Güncelleme: 12:00
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve sağlık turizmi açısından bölgeye önemli katkılar sağlayacak olan Başiskele Yeniköy Termal Tesisi'nde inşaat çalışmaları sona yaklaşıyor. Jeotermal kaynaklarıyla dikkat çeken tesis, pek çok sağlık ve dinlenme alanı sunacak.

Doğu Marmara ve Kocaeli'nin sağlık turizmine büyük katkı sunacak Başiskele Yeniköy Termal Tesisi'nin inşasında sona geliniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Yeniköy'de inşa edilen Termal Tesis, sağlık turizmi açısından bölgeye büyük katkı sunmaya hazırlanıyor. Doğu Marmara ve Kocaeli'nin şifa merkezi olma hedefiyle hayata geçirilen projede inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. 3 bloktan oluşan ve toplamda 10 bin 621 metrekarelik alan üzerine kurulan Başiskele Termal Tesisinde, iç ve dış kısımlardaki imalatlar eş zamanlı devam ediyor. Asma tavan, sıva, dekoratif kaplama, bina cephe giydirme, cam montajı, çevre düzenlemesi, termal havuz yalıtımı ve seramik uygulamaları gibi birçok alanda çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Dış cephede kullanılan traverten kaplamalarda ise sona gelindi.

Tesisin inşa edildiği alanda, yerin 930 metre derinliğinden çıkan ve 57 derece sıcaklığa sahip jeotermal su bulunuyor. Bu özellik, tesisi yalnızca Kocaeli için değil, Marmara Bölgesi genelinde de sağlık turizmi açısından cazip hale getiriyor.

Geleneksel mimari dokuyla estetik detayların bir arada kullanıldığı tesiste; termal havuzlar, hamamlar, saunalar, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları gibi çok sayıda fonksiyonel bölüm yer alıyor. Başiskele Yeniköy'de inşa edilen termal tesiste, sağlık ve konforu bir arada sunan kapsamlı bir donanım planlaması yapıldı. Tesisin 3. bodrum katında havuz denge tankları, mekanik odalar ve teknik depolar yer alırken, 2. bodrum katta erkeklere özel sıcak termal havuz, soğuk havuz, hamam, sauna, spa alanı, soyunma odaları, üç aile spa alanı ve bir kafeterya bulunuyor. 1. bodrum katta ise iki aile spa alanı ile personel için dinlenme, giyinme, çamaşırhane, ütü odası ve kazan dairesi yer alıyor.

Konforlu alanlar

Zemin katta kadınlara özel sıcak termal havuz, soğuk havuz, hamam, sauna, spa alanı, vitamin kafe, idari ofisler, bay-bayan mescit bulunuyor. Ayrıca 69 araçlık otopark ve 721,80 metrekarelik çok amaçlı salonlar tesiste dikkat çekecek. 1. katta ise sekiz masaj odası, 3 fizik tedavi odası, üç hidroterapi odası, jimnastik salonu, doktor odası ve iki toplantı salonu yer alıyor. Her katı işlevsel bir yapıyla planlanan tesis, bölge halkına ve ziyaretçilere kapsamlı bir sağlık ve dinlenme deneyimi sunmaya hazırlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele Yeniköy Termal Tesisi Sağlık Turizmine Katkı Sunacak - Son Dakika

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