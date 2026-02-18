Başkale\'de Ramazan\'ın İlk Teravih Namazı

Van'ın Başkale ilçesinde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Milyonlarca Müslüman Ramazan heyecanı yaşarken Van'ın Başkale ilçesinde ve köylerinde yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını Merkez Büyük Camii'nde kıldı. Başkale'de Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti. Camilerde yan yan saf tutan Başkaleliler hep birlikte dua etti. Milyonlarca Müslüman bu gece 2026 yılının ilk Ramazan orucu için sahura kalkacak. - VAN