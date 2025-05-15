Başkale Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Başkale'de yüksek kesimlere kar yağdı

VAN - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan 2 bin 460 rakımlı Van'ın Başkale ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Başkale ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrederken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. İlçede aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağış sonrası ilçedeki 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki dağlar da beyaza büründü.

İlçedeki yüksek kesimlerde mayıs ayında etkili olan kar yağışı, vatandaşları hayretler içerisinde bıraktı.