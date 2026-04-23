Başkan Acar 23 Nisan\'da koltuğunu devretti

Aliağa Belediye Başkanı Acar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını temsili olarak Şehit Çavuş Bülent Kula İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Burçin Ateş'e devretti. Ziyarete Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Okul Müdürü Pınar Sarıkoca ve Sınıf Öğretmeni Rana Doğan da katıldı. Küçük yaşına rağmen özgüveniyle dikkat çeken Burçin Ateş, başkanlık koltuğuna oturarak hem okulu hem de ilçe için taleplerini dile getirdi. Minik başkan, okulunun boyasının yenilenmesi, kantin imkanlarının geliştirilmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde isteklerini ifade ederken, Aliağa genelinde çocuklar için daha fazla park yapılmasını talep etti.

Programda konuşan Başkan Acar, "23 Nisan, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyduğumuz güvenin en güçlü simgesidir. Bugün koltuğumuzu Burçin'e emanet ederek hem onun hayallerini dinledik hem de çocuklarımızın bakış açısını bir kez daha görme fırsatı bulduk. Onların talepleri bizim için son derece kıymetli. İlgili birimlerimizle birlikte gerekli çalışmaları yaparak bu talepleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi. - İZMİR