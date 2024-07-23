Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Van'dan gelen şehit yakınlarıyla kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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Yerel

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Van'dan gelen şehit yakınlarıyla kahvaltıda buluştu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Van\'dan gelen şehit yakınlarıyla kahvaltıda buluştu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığı ile Van'dan gelen 33 şehit yakını ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Kaya, konuşmasında vatanseverlik vurgusu yaparak, şehit ailelerine teşekkür etti ve birlik ve beraberlik mesajı verdi. Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Başkan Kaya'ya Türk Bayrağı figürlü bir saat hediye etti.

23.07.2024 13:58  Güncelleme: 13:59
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığı ile Van'dan gelen 33 şehit yakını ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıda Van'dan gelen misafirlerine bir konuşma yapan Başkan Ahmet Kaya, "Sizleri şehrimizde ağırlıyor olmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Evlatlarımızı bu vatanın birliği bütünlüğü için şehit vermiş babalar ve kardeşler var aranızda. Bu vatanın nasıl kurulduğunu, nasıl kurtarıldığını ve nasıl ayakta durduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Cennet gibi bir vatanımız var. Ama maalesef bir o kadar da bize huzur vermek istemeyen düşmanlarımız var. Dolayısıyla hep birlikte huzur içinde bu cennet vatanda yaşayabilmek için bir aile olmamız lazım" şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında Türk milletinin vatanperver yönüne dikkati çeken Başkan Kaya, şehit ailelerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Yakın coğrafyamızda görüyoruz, hemen yanı başımızda Suriye'de. Irak'ta. Tunus'ta, Libya'da nelerin yaşandığını, ne canların gittiğini, ne hayatlarını ocakların söndüğünü, hepimiz biliyoruz. O yüzden hiç ayrımsız, hep birlikte, bir aile olabilmenin, bir millet olabilmenin, Türk milleti olabilmenin gururunu, mutluluğunu yaşamamız lazım. Bunun için sizler bedel ödediniz. Allah hepinizden razı olsun. Ama şunu bütün dünya biliyor ki bu ülkede yaşayan her bir vatandaş bayrağı, devleti, vatanı, toprağı söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan canını seve seve verir. Hepimiz öyle insanlarız. Karadenizliler de öyledir. Güneydoğulular da öyledir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Bozanlara da fırsat vermesin. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Burada Bir ihtiyacınız, bizim yapabileceğimiz ne olursa bir kardeşiniz olarak emrinizdeyiz, yanınızdayız."

Kahvaltı programının sonunda Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Başkan Kaya'ya Türk Bayrağı figürlü bir saat hediye etti. Başkan Kaya, Van'dan gelen şehit yakınlarını, Ortahisar Belediyesi'ne ait tesislerde misafir edeceklerini belirtti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Van'dan gelen şehit yakınlarıyla kahvaltıda buluştu - Son Dakika


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