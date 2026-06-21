Balıkesir Başkanı\'ndan Babalar Günü Mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Akın, ailenin direği olan babaların kutsallığına vurgu yaparak tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Çocukların ilk kahramanı ve hayat yolculuğunun en güçlü rehberi olan babaların fedakarca yetiştirdiği evlatların, geleceği şekillendirdiğini belirten Başkan Akın, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bir babanın omuzlarında sadece ailesinin değil, aynı zamanda toplumun da geleceği yükselir. Çocuklarına dürüstlüğü, çalışkanlığı, sevgiyi ve dayanışmayı öğreten babalarımız; güçlü ailelerin, güçlü toplumların ve güçlü bir ülkenin temelini oluşturmaktadır. Hayatımız boyunca bizlere yol gösteren, her zorluğumuzda yanımızda duran, başarılarımızla gururlanıp sıkıntılarımızı kendi sıkıntıları gibi hisseden babalarımızın hakkını ödemek mümkün değildir. Onların emeği, sabrı ve sevgisi hayatımızın en kıymetli hazinelerindendir. Bugün aynı zamanda evlatlarını vatan uğruna toprağa veren şehit babalarımızı, çocuklarına hem annelik hem babalık yapan fedakar büyüklerimizi ve aramızdan ayrılmış tüm babalarımızı da saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ben de bir baba olarak Balıkesir'imizde aileyi güçlendiren, çocuklarına umutlu bir gelecek bırakmak için alın teri döken tüm babaların her zaman yanında olmaya devam edeceğimi ifade etmek istiyorum. Çünkü güçlü aileler, mutlu şehirlerin ve aydınlık yarınların en sağlam teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Balıkesirli hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum." - BALIKESİR