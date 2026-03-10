Balçocuk Gündüz Bakımevlerinin sayısı artacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kuvayımilliye Balçocuk Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların hayallerinin kendisinin yol haritası olduğunu ve onlara daha güzel bir Balıkesir bırakmak için çok çalıştıklarını söyleyen Akın, Balçocuk merkezlerinin sayısını ilçelerde de artıracaklarının müjdesini verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BBB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Kuvayımilliye Balçocuk Gündüz Bakımevini ziyaret etti. Toplam 76 öğrencinin eğitim gördüğü bakımevinde sınıfları tek tek gezen Akın, çocuklarla yakından ilgilendi. Miniklerle oyun oynayan Akın, sınıflarda gerçekleştirilen etkinliklere eşlik etti. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akın, çocukların sorularını da yanıtladı. Belediyeciliğin sadece altyapı gibi hizmetlerden ibaret olmadığını dile getiren Akın, sosyal belediyecilik anlayışıyla gönüllere dokunan projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyledi. Çocukların eğitim süreçleri hakkında öğretmenlerden bilgi alan Akın, miniklerin heyecanına ortak olurken onlara hediyeler dağıttı.

Eğitime ve çocukların gelişimine çok önem verdiklerini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çocuklara daha güzel bir Balıkesir bırakmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Çocukların kurduğu hayallerin kendisinin yol haritası olduğunu belirten Akın, Balıkesir'de şu an mevcutta sayıları iki olan Balçocuk Gündüz Bakımevleri'nin sayılarını artıracaklarını söyledi. "Çocuklara daha güzel ve yaşanabilir bir Balıkesir bırakmak için çalışıyoruz" diyen Akın, "Her bir çocuğumuzun kurduğu hayal benim hedefimdir. Balıkesir'de tek bir çocuğun yatağa aç girmemesi benim en büyük isteğimdir. Balıkesir benim ailem. Ben de bu ailenin en küçük fertleri olan evlatlarımız için çalışıyorum. Onların daha huzurlu ve güvenli bir şekilde büyümelerini istiyorum. Onların azmi, beklentileri ve istekleri benim çalışma azmimi artırıyor. Belediyemize bağlı Balçocuk gündüz bakımevlerini ilçelerimizde de açacağız" dedi. - BALIKESİR