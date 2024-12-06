Başkan Akın: Geleceği Gençlerle Şekillendireceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Akın: Geleceği Gençlerle Şekillendireceğiz

Başkan Akın: Geleceği Gençlerle Şekillendireceğiz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlerin fikirlerini alarak Balıkesir'in geleceğini şekillendireceklerini belirtti. Kadın Hakları Günü'nü kutlayan Akın, Atatürk'ün vizyonunu vurguladı ve öğrenciler için bir yaşam alanı oluşturacaklarını ifade etti.

06.12.2024 13:56  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin geleceğinin gençler olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, daha güzel ve kalıcı eserler bırakmak için onların fikirlerini alarak yol haritalarını belirleyeceklerini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen "İşte Mühendis" Endüstriyel Kariyer ve İstihdam Platformu" programının kapanış programına katıldı. Program da 43. ve 44. Dönem TFF Başkanı, Bürokrat, İş İnsanı, Yazar Mustafa Kemal Ulusu tarafından "Atatürk'ün Yanı Başında" isimli söyleyişi gerçekleştirildi. Ulusu, 12 yıl boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında bulunan babası Nuri Ulusu'nun hatıralarını gençlerle paylaştı. Programda konuşan Başkan Akın, Balıkesir'in değiştiğini ve dönüştüğünü belirtirken bu süreçte gençlerin fikirlerine çok önem verdiklerini söyledi. Önümüzdeki süreçte gençlerle sık sık bir araya gelip onların nasıl bir Balıkesir hayal ettiği noktasında fikir alışverişinde bulunmak istediklerini belirten Akın, katılımcıların 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nü de kutladı.

Atatürk'ün izinde onun hedeflerine doğru

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdiğini söyleyen Akın: "Sadece bu özel günü kutluyor olmamız bile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o geniş vizyonunu hepimize gösteriyor ve Cumhuriyet'in önemini de bir kez daha ortaya koyuyor. Atatürk bizlere tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar birçok alanda yol gösterdi. "Başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir." dedi. Bugün yapmamız gereken onun işaret ettiği bu yoldan giderek laik, demokratik, tam bağımsız Türkiye hedefine kararlılıkla yürümektir. Nitekim bugün yakın coğrafyamızda yaşanan trajedilere baktığımız zaman özellikle kadınların içerisinde düştüğü o acı durumları gördüğümüz zaman Ulu Önder Atatürk'ü devrimlerini de önemini de çok daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.

Yol haritamızı gençlerle belirleyeceğiz

Balıkesir'de 53 bin öğrencinin olduğu bilgisini paylaşan Akın, "Öğrencilerimizin rahat ve mutluluk içerisinde olduğu yaşayan bir kampüs hayalimiz var. Önümüzde de 4 yıllık bir süreç var. Bu projelerimizi yavaş yavaş hayata geçireceğiz. Şehrimize yeni gelen ve burada eğitimini tamamlamış öğrenci kardeşlerimizle birlikte yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kadın Hakları Günü, Ahmet Akın, Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Akın: Geleceği Gençlerle Şekillendireceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
12:44 Salih Müslim’den HTŞ ile diyalog çağrısı Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
19:09 İstikamet Şam Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
18:40 Dursun Özbek, İtalya’da manşet oldu Dursun Özbek, İtalya'da manşet oldu
18:32 İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler Genç kadının verdiği cevap bomba İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 14:35:43. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Akın: Geleceği Gençlerle Şekillendireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.