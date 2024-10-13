Yerel

Başkan Akın: "Kız çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkacağız"

Balıkesirliler "Susma Artık Yeter" dedi

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çocuğa yönelik şiddet ve cinayet olaylarının azalması noktasında herkese büyük sorumlulukların düştüğünü belirtirken, "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Balıkesir'de kız evlatlarımıza sahip çıkmak için çalışıyoruz. Evlatlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza hep beraber sahip çıkacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Erdek Gençlik Kolları tarafından, kadın ve çocuk cinayetlerine tepki göstermek için "Susma Artık Yeter" yürüyüşü düzenlendi. Erdek Ali Haydar Sarı Sahil bandından başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından meydanda basın açıklaması düzenlendi. Burada konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadına, çocuğa yönelik şiddet ve cinayet olaylarının azalması noktasında herkese büyük sorumlulukların düştüğünü söyledi.

Herkese sorumluluk düşüyor

Herkese büyük sorumlulukların düştüğünü söyleyen Akın, "Ama sorumluluğun farkında olması gerekenler, gereğini yerine getirmezlerse evlatlarımız ölmeye devam edecek. Onun için bakın asla şu anlama gelmesin. Bu ülkede ilk kez gençler, genç yaşta katledilmiyor. Evet, bu ülkede ilk kez kadın cinayetleri işlenmiyor. Bu ülkede ilk kez bırakın çocuklarımızı, bebeklerimize bile kıyan caniler olduğu ortaya çıkmıyor. Ancak, tüm bunlar genç yaşta katledilenlerin de, kadın cinayetlerinin de, bebeklerimize bile uzanan kirli ellerinde hiçbir zaman bu kadar büyük artış gösterdiği gerçeğini de bıraktırmıyor" diye konuştu.

Umutsuzluğa kapılmayın

"Biz umutsuzluğa kapılmayacağız" diyen Akın, konuşmasına şöyle devam etti: " Bizler hep birlikte mücadele edeceğiz. Kendi yetkilerimizle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Balıkesir'de kız evlatlarımıza sahip çıkmak için çalışıyoruz. Sizler de evlatlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza hep beraber sahip çıkacağız. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Çünkü sizin gözünüzdeki umut ne kadar artarsa aslında ülkemizin de umudu o kadar artıyor. Yaşananları unutmuyoruz. Ancak yeniden yaşanmaması için çok çabalamamız gerektiğini de biliyoruz. Onun için işte genç kardeşlerim gibi mücadele eden evlatlarımıza, annelere, babalara, gençlere, yaşlılara, yaş almışlara ihtiyacımız var. Unutturmamak için bir olmaya, beraber olmaya ihtiyacımız var. Sadece soruna dikkat çekmek için bir araya gelinmesi değil aynı zamanda bu yürüyüşün ve açıklamaların da çözüm önerilerini de dikkate alınması gerekiyor."